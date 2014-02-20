Bambini e Alberi La lettera di un cittadino: "Una legge obbliga a piantare un albero per ogni nato. Mai stato fatto a Senigallia?"

Vi volevo parlare di quella strana sensazione di sentirsi ignorante, nel senso proprio di ignorare, non sapere una cosa. E poi scoprire in ritardo, e domandarsi perché nessuno lo ha fatto? Perchè nessuno non me lo ha detto prima?

Solo pochi giorni fa sono venuto a sapere grazie ad una amica appassionata di ambiente che in Italia esiste una legge dal lontano 1992, Usando Google scopro che è la legge 29 gennaio 1992, n. 113, modificata dalla Legge 10/2013, che obbliga i Comuni con oltre 15.000 abitanti a piantare un albero per ogni nuovo nato o minore adottato, entro sei mesi dall’iscrizione all’anagrafe. Woah!

Io questa proprio non la sapevo, chissà se esistono in Italia comuni che veramente hanno applicato, in modo continuo, questa legge.

E allora mi son messo a pensare a Senigallia, e mi son messo a cercare quanti bambini son nati nella nostra città negli ultimi anni.

Alla fine dopo un certo sforzo trovo questo sito https://www.tuttitalia.it/marche/52-senigallia/statistiche/popolazione-andamento-demografico/

Qui (vi allego PDF che va dal 2002 al 2024) i dati dicono che a Senigallia abbiamo avuto nascite nel 2020 = 253, 2021 = 271, 2022= 253, 2023 = 224, 2024 = 224.

Viene il bel totale di 1225. Immaginate la nostra città con 1225 alberi in più! Io, forse erroneamente, suppongo che a Senigallia questa legge non sia mai stata applicata. Non da quelli che ci hanno amministrato prima, né da quelli che ci sono ora. Correggetemi se sbaglio.

L’ultima volta che io mi ricordo che a Senigallia han piantato un po’ di alberi, è nel parco della Cesanella, ormai quanti anni son passati? Iniziano finalmente ad essere dei bei alberelli. Sembrano un po’ appiccicati adesso, forse verranno spostati, non ho idea di dove.

Online scopro in un articolo del Corriere della Sera del 2023 che il Comune di La Spezia ha fatto questa bellissima iniziativa “A ogni famiglia dove c’è un nuovo nato il Comune della Spezia oggi consegna una pergamena che investe i papà e le mamme del ruolo di padrini e madrine di un albero piantato in città: 630 nuovi alberi che «cresceranno insieme ai nostri bambini» spiega il sindaco Pierluigi Peracchini. Ogni famiglia verrà informata su quale albero è stato assegnato e il luogo in cui è stato messo a dimora «così che possano seguirne gli sviluppi nel tempo». A Merano gli alberi per i nuovi nati nel 2022 li hanno piantati la scorsa primavera, il 18 maggio: 34 in tutto. A Desenzano, la festa per i 183 nuovi concittadini è stata celebrata il 4 ottobre scorso.”

I Comuni sono tenuti a fornire informazioni sul tipo di albero scelto per ogni bambino e sul luogo dove è stato piantato. Senza “barare”, spacciando per alberi donati ai nuovi bambini nati quelli che sono stati obbligatoriamente ripiantumati in sostituzione di piante morte.

Perché non è mai stato fatto a Senigallia? Di nuovo se è stato fatto in passato, ditemi tutto.

Io spero, mi auguro, che chi vincerà le prossime elezioni avrà a cuore l’ambiente, la spiaggia, gli alberi, il futuro dei nostri figli e non solo pensare a costruire nuovi palazzi o ristoranti.

Sarebbe bello quindi che poi magari ci sia qualche giovane famiglia con bambini piccoli o appena nati, che va in comune a chiedere di piantare un albero per il loro nuovo nato. Tante famiglie che si preoccupano per il futuro dei loro figli, una città più verde. Ombra, aria fresca.

E per concludere copio e incollo:

“Se questa legge fosse stata applicata ovunque e non a macchia di leopardo come pare, calcolando una media di 400mila nati all’anno, oggi nel nostro Paese avremmo più o meno 12 milioni di piante già «adulte»”

da Loris Francoletti