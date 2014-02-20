Real Porto Senigallia a caccia del trofeo Coppa Marche Terza Cat.: Mister Cucchi presenta la finalissima

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Cerchiare la data in rosso: sabato 28 marzo. Avvisare a casa: a partire dalle ore 15.00, al Federale Paolinelli di Ancona, c’è Real Porto Senigallia contro Polisportiva Altidona. È tutto pronto per la finale di Coppa Marche Terza Categoria!

Ascoltiamo subito mister Daniele Cucchi, timoniere dei portuensi insieme al tecnico Simone Bellagamba: “Affrontiamo una squadra in piena lotta playoff. I numeri della compagine picena raccontano di una formazione che trova la via della rete con regolarità. Hanno delle individualità interessanti e sono abituati a giocare in un sintetico – spiega Cucchi –. Noi come stiamo? Siamo sempre sotto esame. Papabili assenze? Non abbiamo mai cercato alibi, la rosa è forte. Chi gioca, gioca. Tutti hanno massima fiducia. Ci aspettiamo inoltre una bella rappresentanza di nostri appassionati, già risultati fondamentali nella semifinale di Offagna”

Ed è un Real Porto reduce da dieci vittorie di fila in campionato: “Accogliamo la sosta ma siamo già consapevoli di dover disputare un derby davvero difficile al rientro in azione. Il Vallone è ben allenato da mister Mauro Buratti, un amico nonché uno dei giocatori più forti che abbia mai visto nel territorio. Noi abbiamo un obiettivo da provare a centrare, forti di una società incredibile, che non ha mai fatto mancare nulla a nessuno. In campo e fuori”

Non manca un pensiero alla “sorella maggiore” Vigor Senigallia: “Colgo l’occasione per complimentarmi per il percorso stagionale della Vigor, il lavoro di mister Aldo Clementi e del presidente Franco Federiconi è sotto l’occhio di tutti. Nonostante svariate defezioni, la squadra è lì, in lotta per i playoff. Domenica ci sarà un derby che tutti vorrebbero giocare, la Vigor può ambire a vincerlo, spinta dai tanti tifosi che saranno presenti. Sarebbe grandioso. Il progetto avviato tra le due società quasi un anno fa procede a vele spiegate. Siamo vicini e lo saremo sempre di più”