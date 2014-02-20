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La Uil Marche a fianco dei giornalisti marchigiani in sciopero

"Dignità del lavoro, contratto fermo da troppo tempo ed equo compenso sono questioni non più rinviabili"

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Cronaca
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Stampa, giornali, quotidiani, giornalismo

La Uil Marche esprime piena e convinta solidarietà a tutte le giornaliste e i giornalisti marchigiani impegnati nelle giornate di sciopero.

La dignità del lavoro, il rinnovo di un contratto fermo da troppo tempo, l’ancora irrisolta questione dell’equo compenso per i lavoratori autonomi rappresentano questioni non più rinviabili.

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