Escursione con Confluenze a Braccano Gola di Jana e abbazia di Santa Maria in Rotis L'associazione organizza per domenica 29 marzo 2026

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Si parte da Braccano, frazione di Matelica, famoso per i murales. La prima parte del sentiero è su comoda carrareccia. Dopo circa 1,5 km si arriva ad uno spiazzale dove si potrebbe arrivare anche con le auto ed è un incrocio per varie destinazioni.

Si prende il sentiero in leggera discesa per fare poco dopo una deviazione per la gola di Jana. È questo un breve sentiero in cui a tratti bisogna guadare il ruscello fino ad arrivare alla prima cascata (bassa) di Jana che spesso è ridotta al minimo. Si sale sopra a dei massi aiutandosi con una corda presente per vedere la gola di Jana e la cascata alta. Si prosegue sempre a scendere fino a incrociare la strada asfaltata (strada provinciale Pian dell’Elmo) che si percorre per pochi metri per poi riprendere un sentiero in parte sassoso: è questo un tratto del “Cammino dei Forti” (anello di trekking nella zona di San Severino Marche) che include l’abbazia di Roti e permette di chiudere l’anello. Si riprende quindi la carrareccia dell’andata per ritornare al punto di partenza.

Distanza 10 km, Difficoltà tecnica, E (Escursionistica), Dislivello 240 m, Tipo di percorso Anello, Tempo di percorrenza 4 ore circa, cani ammessi. Si consiglia abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche, calzature da trekking, riserva d’acqua, snack al seguito e binocolo.

Ritrovo: Senigallia presso il Parcheggio tra A14 e vigili del fuoco ore 8:00.

Partenza da Braccano ore 9:30

Ore 13.30 ca. Pranzo Bar Ristoro “Il Murales”, menu: tagliere con Ciascolo, prosciutto tagliato a mano, verdure gratinate, patate fritte con la buccia, pane casereccio, crescia, pecorino, cicoria in padella, tiramisù, acqua. Vino, caffè €18. Possibilità di menu vegetariano o pranzo al sacco.

Fine attività: ore 17:00 ca., rientro per ore 18:30 ca. Dopo pranzo giro per il paese di Braccano per ammirare i murales.

Quota partecipazione 12€ soci di Confluenze e minori di 14 anni, 15€ non soci. Guida: Giosuè Badiali

Info e prenotazioni, entro venerdì 28 marzo alle 20, al 331 5868337.In caso di condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, l’associazione comunicherà eventuali modifiche, rinvio o annullamento.