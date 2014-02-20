Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Fano - Banca di Credito Cooperativo di Fano - Surroga Green - Alleggerisci mutuo

Escursione con Confluenze a Braccano Gola di Jana e abbazia di Santa Maria in Rotis

L'associazione organizza per domenica 29 marzo 2026

190 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Confluenze: escursione a Braccano Gola di Jana e abbazia di Santa Maria in Rotis

Si parte da Braccano, frazione di Matelica, famoso per i murales. La prima parte del sentiero è su comoda carrareccia. Dopo circa 1,5 km si arriva ad uno spiazzale dove si potrebbe arrivare anche con le auto ed è un incrocio per varie destinazioni.

Si prende il sentiero in leggera discesa per fare poco dopo una deviazione per la gola di Jana. È questo un breve sentiero in cui a tratti bisogna guadare il ruscello fino ad arrivare alla prima cascata (bassa) di Jana che spesso è ridotta al minimo. Si sale sopra a dei massi aiutandosi con una corda presente per vedere la gola di Jana e la cascata alta. Si prosegue sempre a scendere fino a incrociare la strada asfaltata (strada provinciale Pian dell’Elmo) che si percorre per pochi metri per poi riprendere un sentiero in parte sassoso: è questo un tratto del “Cammino dei Forti” (anello di trekking nella zona di San Severino Marche) che include l’abbazia di Roti e permette di chiudere l’anello. Si riprende quindi la carrareccia dell’andata per ritornare al punto di partenza.

Confluenze: escursione a Braccano Gola di Jana e abbazia di Santa Maria in RotisDistanza 10 km, Difficoltà tecnica, E (Escursionistica), Dislivello 240 m, Tipo di percorso Anello, Tempo di percorrenza 4 ore circa, cani ammessi. Si consiglia abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche, calzature da trekking, riserva d’acqua, snack al seguito e binocolo.

Ritrovo: Senigallia presso il Parcheggio tra A14 e vigili del fuoco ore 8:00.

Partenza da Braccano ore 9:30

Ore 13.30 ca. Pranzo Bar Ristoro “Il Murales”, menu: tagliere con Ciascolo, prosciutto tagliato a mano, verdure gratinate, patate fritte con la buccia, pane casereccio, crescia, pecorino, cicoria in padella, tiramisù, acqua. Vino, caffè €18. Possibilità di menu vegetariano o pranzo al sacco.

Fine attività: ore 17:00 ca., rientro per ore 18:30 ca. Dopo pranzo giro per il paese di Braccano per ammirare i murales.

Quota partecipazione 12€ soci di Confluenze e minori di 14 anni, 15€ non soci. Guida: Giosuè Badiali

Info e prenotazioni, entro venerdì 28 marzo alle 20, al 331 5868337.In caso di condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, l’associazione comunicherà eventuali modifiche, rinvio o annullamento.

associazione-confluenze
Associazione Confluenze
Pubblicato Giovedì 26 marzo, 2026 
alle ore 12:43
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura