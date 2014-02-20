“Dopo 10 anni di assenza, torno in campo con Olivetti” Alessandro Cicconi Massi si candida alle elezioni comunali di Senigallia 2026

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Dopo dieci anni di assenza dalla vita politica attiva della città, ho scelto di tornare a impegnarmi direttamente per Senigallia, accettando la candidatura nella lista civica a sostegno di Massimo Olivetti Sindaco.



In questi anni mi sono dedicato con grande intensità alla mia famiglia e al mio lavoro: un percorso che mi ha arricchito sul piano umano e professionale e che oggi mi consente di rientrare nella vita pubblica con maggiore consapevolezza, equilibrio e senso di responsabilità. Non era una scelta scontata, ma è maturata nel tempo, anche grazie al confronto e alla fiducia ricevuta dal Sindaco Massimo Olivetti.

Ho seguito con attenzione il lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione, apprezzandone l’approccio concreto, pragmatico e orientato alla stabilità.

È proprio nella continuità di questo percorso amministrativo che ho riconosciuto le condizioni per poter dare nuovamente il mio contributo.

Negli ultimi mesi ho già collaborato alla costruzione del progetto civico che si sta sviluppando attorno a questa esperienza amministrativa.

Oggi, con convinzione, ho deciso di mettermi in gioco in prima persona, portando a disposizione della città l’esperienza maturata nei quindici anni in cui ho ricoperto il ruolo di consigliere comunale.

Credo che Senigallia abbia bisogno di una politica capace di unire competenza, serietà e spirito costruttivo. Il mio impegno sarà orientato a rafforzare un’azione amministrativa equilibrata, concreta e attenta ai bisogni reali della comunità.

Il mio percorso politico e culturale resta un punto di riferimento importante, ma oggi la scelta di aderire a questa realtà civica nasce dalla volontà di contribuire in modo concreto a un progetto ampio, inclusivo e radicato nel territorio, capace di rappresentare sensibilità diverse unite da obiettivi comuni.

Pur continuando ad essere iscritto a Forza Italia, partito che rappresenta la mia storia politica e i miei valori ideali a livello nazionale, ho comunicato alla Segreteria Provinciale e Cittadina del partito la mia decisione di candidarmi nella lista civica di Massimo Olivetti.

Questo passaggio avviene senza alcuna polemica o rottura, ma anzi è il frutto di un percorso condiviso, anche perché oggi il partito è convintamente parte della coalizione e con esso stiamo scrivendo insieme il programma elettorale.

Nella lista civica la mia presenza è finalizzata a raccogliere quindi il voto moderato che si ispira agli ideali liberaldemocratici, con la volontà di dare un contributo di esperienza amministrativa, competenza e moderazione nel governo della città.

Alessandro Cicconi Massi