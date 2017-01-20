Referendum Giustizia 2026: Senigallia dice No a carriere separate e riforma Costituzione Tutti i dati per il territorio comunale e per i Comuni delle Valli Misa e Nevola. Solo a Ostra e Ostra Vetere avanti il Sì

Scrutinio terminato a Senigallia e nei Comuni delle Valli Misa e Nevola per il Referendum 2026, che poneva agli elettori italiani il quesito confermativo sulla riforma costituzionale legata al nuovo ordinamento della magistratura impostato dal governo Meloni, che porterebbe alla separazione delle carriere tra giudici e PM.

I dati parlano di una affermazione del No quasi uniforme nel territorio, con le eccezioni di Ostra e Ostra Vetere, dove è stato il Sì a prevalere. A Senigallia la forbice maggiore: il No ha toccato quota 61%, con il Sì fermo al 39%: un risultato che si discosta molto da quelli nazionale e regionale, dove il No oscilla tra il 53,7% e il 54%.

Anche Serra de’ Conti, Trecastelli e Barbara vedono percentuali del No maggiori rispetto alla media nazionale; sostanzialmente in linea con quello italiano il dato di Arcevia, mentre a Castelleone di Suasa e Corinaldo il No ha prevalso con scarto inferiore, di circa 3 punti percentuali. Ostra e Ostra Vetere vedono invece un trend opposto rispetto a quello di provincia, regione e nazione: a Ostra Vetere Sì sopra il 51%, mentre a Ostra gli elettori d’accordo con la riforma sono stati più del 53%.

Questo l’esito degli scrutini nei Comuni del territorio

Senigallia (43 sez su 43)

SI 39,00% – NO 61,00%

Trecastelli (6 sez su 6)

SI 43,41% – NO 56,59%

Ostra (6 sez su 6)

SI 53,09% – NO 46,91%

Corinaldo (5 sez su 5)

SI 48,51% – NO 51,49%

Ostra Vetere (3 sez su 3)

SI 51,16% – NO 48,84%

Castelleone di Suasa (2 sez su 2)

SI 48,47% – NO 51,53%

Barbara (2 sez su 2)

SI 44,08% – NO 55,92%

Serra de’ Conti (4 sez su 4)

SI 42,53% – NO 57,47%

Arcevia (9 sez su 9)

SI 45,86% – NO 54,14%

Provincia Ancona (468 sez su 468)

SI 41,65% – NO 58,35%

Marche (1.570 sez su 1.570)

SI 46,26% – NO 53,74%

Italia (61.528 sez su 61.533)

SI 46,26% – NO 53,74%

Questi i dati sulle affluenze nei Comuni del territorio: tranne a Trecastelli, che presenta un dato analogo a quello italiano, nel territorio si è recata alle urne una percentuale di elettori maggiore rispetto alla media nazionale.

Senigallia – 65,99%

Trecastelli – 58,91%

Ostra – 63,10%

Corinaldo – 64,29%

Ostra Vetere – 64,71%

Castelleone di Suasa – 68,09%

Barbara – 64,94%

Serra de’ Conti – 64,11%

Arcevia – 60,52%

Provincia Ancona – 64,17%

Marche – 63,77%

Italia – 58,93%