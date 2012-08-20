Trasporto Pubblico Locale, l’assessore regionale Baldelli incontra i sindacati "La gara europea per il trasporto pubblico locale su gomma è un passaggio delicato e allo stesso tempo un’opportunità"

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Si è tenuto oggi, presso la sede della Regione Marche, l’incontro tra l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Francesco Baldelli, gli uffici regionali ai Trasporti e i sindacati regionali confederali e di categoria. Al centro del tavolo, l’avvio del percorso che porterà alla nuova gara europea per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma.

“Si prospetta una sfida importante per la mobilità nelle Marche – afferma l’assessore Baldelli – La gara europea per il trasporto pubblico locale su gomma è un passaggio delicato e allo stesso tempo un’opportunità per ridefinire come i cittadini marchigiani si sposteranno nei prossimi anni. La collaborazione tra Regione, Sindacati, associazioni e attori coinvolti è cruciale per bilanciare l’efficienza economica richiesta dalle normative nazionali ed europee con la qualità del servizio e la tutela del lavoro”.