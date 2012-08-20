Via libera al Centro di Formazione Nautica della Lega Navale Italiana "Questa designazione premia il costante impegno delle due Sezioni di Senigallia"

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Senigallia è una delle pochissime città Italiane che nel suo territorio ha due Strutture periferiche dell’Ente Pubblico Lega Navale Italiana, la Sezione di Senigallia nel porto della Rovere e la Sezione di Marzocca nel lungomare Italia. Le due Sezioni da anni collaborano insieme alla realizzazione di vari progetti e quest’anno, su delibera dei due rispettivi Consigli Direttivi, hanno inoltrato alla Presidenza Nazionale una richiesta per valutare l’attivazione di un Centro di Formazione Nautica della L.N.I. nelle Marche a Senigallia.

La Presidenza Nazionale dopo aver verificato i requisiti tecnici e logistici ha autorizzato l’attivazione del C.F.N. Marche a Senigallia.

I centri si occupano della formazione degli Istruttori di vela: Base, Costiero e Altura degli Istruttori della Lega Navale Italiana e del continuo aggiornamento con corsi di aggiornamento e mantenimento della qualifica.

L’attivazione del centro è un vanto per le due Sezioni di Senigallia che diventa ufficialmente un polo d’eccellenza regionale per la formazione dei futuri quadri tecnici dell’associazione. L’iniziativa rientra nel nuovo sistema unificato per la formazione degli istruttori della LNI, volto a codificare e qualificare figure professionali capaci di trasmettere l’arte del navigare e la cultura del mare con i più alti standard di competenza e sicurezza.

Questa designazione premia il costante impegno delle due Sezioni di Senigallia nella promozione della marittimità. La nascita di questo centro risponde anche alla necessità istituzionale di formare istruttori qualificati non solo nella tecnica, ma anche nei valori di solidarietà, protezione ambientale e inclusione sociale che contraddistinguono il nostro sodalizio.

La supervisione del Centro è affidata al Delegato Regionale, il Coordinatore è Filippo Aliotta, il Segretario Andrea Bassotti, i docenti sono: Stefano La Greca, Prof. Ido Borsini, Luigi Scorza, Massimo Latini, Marco Veglia, Dott. Marco Baldini, Giampiero Ramallini, Leonardo Vecchi, Federico Giacomucci, Cinzia Cingolani, Gildo Valori, Sandro Mei, Marco Lorenzetti, Avv.to Raffaele Piva, Prof. Matteo Lentinio.

In virtù di questo nuovo ruolo, è stato indetto in data 8 marzo 2026 il bando di selezione per il Corso di Istruttore Nautico di Base – Vela (IBV)

Dettagli del Corso e Requisiti: la sessione di selezione è finalizzata all’ammissione al corso per “Aspiranti Istruttori” e prevede il superamento di prove teorico-pratiche sulla conduzione di mezzi a vela (derive o piccoli cabinati) e mezzi di assistenza a motore da svolgere a Senigallia nelle giornate del 16-17 maggio 2026.

I principali requisiti per partecipare sono: essere soci LNI ininterrottamente da almeno due anni e in regola con il tesseramento 2026, avere compiuto il 18° anno di età (o compierlo entro la fine del corso), possedere l’idoneità fisica certificata per l’attività sportiva. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta esclusivamente via email all’indirizzo segreteria.ccfn@leganavale.it entro e non oltre il 30 aprile 2026.

Oltre ai corsi di aggiornamento teorico pratico tipo: mantenimento\rilascio primo soccorso o BLSD, carteggio nautico, meteorologia, comunicazione, ecc. ecc., è in programma per il 2026 un corso di “Aiuto Istruttore nautico vela” a cui potranno partecipare tutti i Soci.

Un ringraziamento particolare va al Delegato Regionale, il Primo Luogotenente (aus) Raffaele Mancuso per aver fortemente creduto alla realizzazione di questo importante centro.

I Soci possono scaricare i moduli di partecipazione al seguente link: https://www.leganavale.it/marzocca/news/59607/BANDO-ISTRUTTORE-BASE-VELA.