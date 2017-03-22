Arriva la parola fine sul Naomi di Marina di Montemarciano
In abbandono e rapido degrado dal 2018, verrà abbattuto a breve: l'area ricavata sarà spiaggia libera
Sta per essere messa la parola fine sulla storia del Naomi, il locale, anche da ballo, di Marina di Montemarciano, chiuso e in abbandono da anni.
L’11 marzo è stato reso noto il nome della ditta che ha vinto l’appalto per i lavori di abbattimento: si tratta della Ekorec Srl di Celano, Abruzzo.
Il 2 gennaio il Comune di Montemarciano aveva pubblicato il bando per “l’appalto dei lavori di demolizione del Naomi su area di concessione demaniale marittima”.
Per il ripristino dell’area il contratto ammonta a 149.674 euro, compresi gli oneri di sicurezza.
Tolte le strutture in degrado, lo spazio demaniale diventerà spiaggia libera.
Il Naomi ha vissuto la sua ultima stagione nel 2018: a quella data risalgono anche gli ultimi post nella pagina ufficiale, ancora presente su Facebook e da cui è stata tratta la foto in evidenza a questo articolo.
Aveva aperto una dozzina di anni prima, avendo anche il noto attore bolognese Andrea Roncato, più volte presente sul posto, come direttore artistico.
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