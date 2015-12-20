Presentazione a Palazzetto Baviera dello studio sulla biodiversità delle spiagge di Senigallia Martedì 24 marzo alle ore 17.00

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Martedì 24 marzo ore 17:00 a Palazzetto Baviera sarà presentato alla cittadinanza lo studio di ‘Monitoraggio e censimento della flora e delle comunità vegetali delle spiagge del Comune di Senigallia’.

Sono 88 le specie vegetali censite lungo le spiagge di Senigallia, distribuite in 163 aree di rilevamento: è questo uno dei dati principali emersi da un approfondito studio scientifico sulla flora e sugli habitat costieri del territorio comunale.

La ricerca, promossa dal Comune di Senigallia in collaborazione con il Centro Orto Botanico e di Ricerca dell’Università Politecnica delle Marche, restituisce un quadro inedito e sorprendente della biodiversità presente tra battigia, dune e aree retrodunali, mettendo in luce un ecosistema complesso e spesso poco visibile.

Lo studio evidenzia la presenza di specie psammofile, tipiche degli ambienti sabbiosi, insieme a comunità vegetali adattate a condizioni estreme e a specie influenzate dalle attività antropiche. Un equilibrio delicato, in cui la pressione turistica e la presenza di infrastrutture hanno progressivamente ridotto gli habitat dunali, oggi tra i più fragili ma anche tra i più preziosi del territorio.

Tra le criticità segnalate, emerge la diffusione di specie esotiche invasive, come Cenchrus longispinus, in grado di incidere sia sugli equilibri naturali sia sulla fruizione delle spiagge. Allo stesso tempo, la ricerca segnala la presenza di specie rare o in rarefazione, veri e propri indicatori della qualità ecologica dell’ambiente costiero, che richiedono strategie mirate di tutela.

I risultati dello studio saranno presentati alla cittadinanza martedì 24 marzo 2026 alle ore 17.00, presso il Palazzetto Baviera, in un incontro pubblico aperto anche agli operatori balneari, ai professionisti del settore ambientale e alle associazioni.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio naturale della costa senigalliese e avviare una riflessione condivisa sulle strategie future di gestione e valorizzazione del litorale.