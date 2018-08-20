Senigallia si congratula con Ancona per il riconoscimento di Capitale della Cultura 2028
L'Amministrazione: "Città guarda con orgoglio a questo successo e conferma la propria disponibilità a collaborare attivamente"
Il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, esprime le più sincere congratulazioni al Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, per il prestigioso riconoscimento ottenuto con la designazione di Ancona quale Capitale della Cultura 2028.
Si tratta di un risultato di grande valore non solo per la città dorica, ma per l’intero territorio marchigiano. Questo importante traguardo rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita, visibilità e sviluppo culturale ed economico per tutta la regione.
L’Amministrazione comunale di Senigallia guarda con orgoglio a questo successo e conferma la propria disponibilità a collaborare attivamente per valorizzare al meglio le eccellenze delle Marche, nella convinzione che la cultura costituisca un motore fondamentale di coesione sociale e sviluppo per le comunità locali.
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