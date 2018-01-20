Secondo appuntamento del terzo ciclo di seminari dedicati al sistema e alle fonti del diritto nelle autonomie territoriali Il secondo seminario si terrà venerdì 20 marzo dalle ore 15 alle ore 19 nell’affascinante cornice della Rotonda a Mare

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Secondo appuntamento del terzo ciclo di seminari dedicati al sistema e alle fonti del diritto nelle autonomie territoriali.

Il secondo seminario si terrà venerdì 20 marzo dalle ore 15 alle ore 19 nell’affascinante cornice della Rotonda a Mare e riguarderà «Le tecniche di redazione degli atti amministrativi e le concessioni demaniali».

Il ciclo di conferenze è promosso ed organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’ufficio del Sindaco di Senigallia, in collaborazione e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Macerata, di ANCI (associazione nazionale dei Comuni) e di AICCRE (associazione dei Comuni europei) Marche, di AIGA (associazione giovani avvocati) sezione di Ancona, e degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri e degli architetti della provincia di Ancona.

Il focus dei seminari è dedicato al rapporto fra P.A. e professionisti, agli atti amministrativi e alle autonomie territoriali. Gli appuntamenti seminariali, con le relazioni del Prof. Stefano Villamena, ordinario della cattedra in diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Macerata e presidente del corso di laurea in servizi giuridici, sarà rivolto a cittadini, amministratori pubblici, funzionari e dipendenti pubblici e professionisti.

Il progetto formativo è arrivato alla terza edizione e nasce da un’idea del presidente Bello e del sindaco Olivetti, che hanno voluto creare “occasioni di studio, di incontro e di approfondimento – dichiarano – che potessero offrire opportunità di aggiornamento e di apprendimento per tutto ciò che si muove fuori e dentro gli enti locali”. “Seminari di studio utili – aggiungono Olivetti e Bello – per decifrare le azioni della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, attuando il principio della leale collaborazione e della conoscenza reciproca degli atti, dei diritti e dei doveri”.

I seminari sono accreditati dagli Ordini professionali: Ordine degli Avvocati – 8 cediti formativi (4+4); Ordine degli Architetti – 8 crediti formativi (4+4); Ordine degli Ingegneri – 8 crediti formativi (4+4).

All’iniziativa del 20 marzo, sono previsti gli interventi, oltre del Presidente Massimo Bello e del Sindaco Massimo Olivetti, quello del Rettore dell’Università di Macerata Prof. John Francis McCourt, del consigliere d’Amministrazione dell’Università di Macerata Enrico Giacomelli, del coordinatore dei presidenti dei consigli comunali delle Marche Alessandro Bono, che è anche presidente del Consiglio di Ascoli Piceno.

“La realizzazione di questi eventi, le cui edizioni precedenti sono state molto partecipate, rappresenta un modo immediato – ha detto il presidente Bello, che è anche il coordinatore scientifico dei due seminari – per sollecitare un confronto tra il tessuto territoriale e la pubblica amministrazione, che negli ultimi vent’anni hanno visto modificarsi e aggiornarsi la realtà comunicativa e gli strumenti normativi a disposizione di tutti gli attori, che fanno parte del procedimento amministrativo.”