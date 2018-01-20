Calcio, serie D: Vigor Senigallia raggiunta in extremis nella gara con L’Aquila Dopo aver ribaltato l'iniziale vantaggio ospite, i rossoblù subiscono la rete del pareggio all'88° minuto

Tra Vigor Senigallia e L’Aquila finisce in parità: 2 a 2. Il rientro al Bianchelli, dopo la sosta, ha consegnato un punto importante per quel che riguarda ambizioni e obiettivi della Vigor. Un punto importante, ma allo stesso tempo anche un pizzico amaro per aver subito il gol del definitivo pareggio a due minuti dal 90′, dopo che a sua volta la Vigor era stata invece straordinaria a ribaltare l’iniziale vantaggio ospite. Tutto questo contro la quarta forza del campionato e nonostante le sempre più numerose assenze, alcune in extremis (Tonelli e Parrinello, a cui inviamo le condoglianze per la scomparsa dell’amata nonna). Basti pensare che oggi c’erano 7 over in campo, uno in panchina (a proposito: bentornato Denis Pesaresi!) e il resto tutti under. Assume ancora più valore quindi la prestazione dei rossoblu, capaci di mettere in campo grande, grandissima voglia e intensità. I gol di De Feo prima e di Shkambaj poi, ne sono la dimostrazione concreta. Con questo risultato la Vigor tocca quota 41 punti, in sesta piazza appaiata al Notaresco. Avanti così.

LA CRONACA – Primo tempo molto combattuto e senza grandi sussulti. L’unica nota da registrare è un timido tentativo di testa di Braconi su corner di De Feo. La prima frazione si chiude sullo 0-0. È nella ripresa che il copione si accende. L’Aquila scende meglio in campo e inizia a premere sull’acceleratore. La Vigor viene schiacciata e, dopo aver salvato su Sparacello con l’ausilio di Perini, subisce lo svantaggio. Al 59’ è l’ex Pandolfi a risolvere una mischia portando avanti gli abruzzesi: 0-1. La risposta della Vigor però è magnifica. Dopo 14 minuti, al 73’, il colpo di testa splendido di De Feo su assist di De Marco riporta tutto in parità. Non sazia, la Vigor alza l’asticella e, all’82’, trova il gol del 2-1: apertura panoramica di uno scatenato De Feo in direzione Shkambaj che in diagonale trafigge il portiere ospite. Il Bianchelli esulta rumoroso, L’Aquila si rigetta in avanti e su calcio di punizione potente e angolata di Sparacello trova il 2-2.

Finisce così, con un pizzico di amarezza, ma anche tra i meritati applausi del Bianchelli per una Vigor maiuscola.

Da sottolineare durante l’incontro gli ingressi e gli esordi dei giovanissimi Pietro Magi Galluzzi e Bucari, entrambi 2008. Altra nota di merito per la squadre e, soprattutto, per i due talenti rossoblu: complimenti ragazzi, presente e futuro sono anche vostri!

VIGOR SENIGALLIA-L’AQUILA 2-2

VIGOR SENIGALLIA: Perini, Tomba (70’ Bucari), Magi Galluzzi E., Urso, De Marco, Grandis, Caprari (83’ Magi Galluzzi P.), Beu (64’ Shkambaj), De Feo, Braconi, Alonzi (64’ Subissati). All. Clementi

L’AQUILA: Michielin, Cioffredi (62’ Astemio), Tomas, Brunetti, Trifelli, De Grazia (68’ Toure), Mantini, Pandolfi (72’ Vecchione), Konate (85’ Ruggero), Di Renzo, Sparacello. All. Chianese

ARBITRO: Zamagna di Saronno

RETI: 59’ Pandolfi, 73’ De Feo, 82’ Shkambaj, 88’ Sparacello

NOTE: Spett. 1200 circa