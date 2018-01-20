Ecco la “mappa” della Zes per le Marche Arriva il monitoraggio-evento con la prima geografia dello sviluppo territoriale alla luce della Zona Economica Speciale

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Il Governo ha finanziato la ZES in legge di bilancio con uno stanziamento di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Arriva la cartina completa degli aiuti e delle opportunità nelle Marche.

La nuova geografia dello sviluppo regionale alla luce della Zes Marche Umbria sarà di scena nel corso del più approfondito monitoraggio sul tema. Una fotografia dell’accensione di un vero e proprio motore di crescita e riequilibrio dei nostri territori.