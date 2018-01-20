Parigi Fashion Week 2026: sistema moda delle Marche protagonista
Presenti dal 6 al 9 marzo a Tranoï e Première Classe
190 Letture0 commenti
Si chiude con un bilancio positivo la missione della Regione Marche a Parigi, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche.
Nel cuore della capitale francese, durante la Paris Fashion Week, una collettiva di 16 eccellenze del territorio ha presentato le proprie collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 a una platea internazionale di buyer e retailer di altissimo profilo. La delegazione marchigiana è stata protagonista in due dei palcoscenici più prestigiosi del settore: Tranoï, in programma dal 6 all’8 marzo, e Première Classe, dal 6 al 9 marzo.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!