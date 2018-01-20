Parigi Fashion Week 2026: sistema moda delle Marche protagonista Presenti dal 6 al 9 marzo a Tranoï e Première Classe

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Si chiude con un bilancio positivo la missione della Regione Marche a Parigi, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche.

Nel cuore della capitale francese, durante la Paris Fashion Week, una collettiva di 16 eccellenze del territorio ha presentato le proprie collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 a una platea internazionale di buyer e retailer di altissimo profilo. La delegazione marchigiana è stata protagonista in due dei palcoscenici più prestigiosi del settore: Tranoï, in programma dal 6 all’8 marzo, e Première Classe, dal 6 al 9 marzo.