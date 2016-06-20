Presentata in Regione Musicultura 2026 XXXVII edizione del Festival della canzone popolare e d'autore. Anche il senigalliese Maredè tra i 60 artisti ammessi alle audizioni

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Musicultura ha annunciato i nomi dei 60 artisti che accedono alle Audizioni Live 2026 del prestigioso concorso. L’ascolto e la selezione delle canzoni inviate hanno richiesto oltre tre mesi, complice anche l’entità della partecipazione: 1328 giovani artisti e artiste, il numero più alto nella storia del Festival.

Un record assoluto, che conferma la vitalità della formula del concorso e che insieme testimonia la fiducia sempre crescente degli artisti nelle modalità con cui Musicultura opera per favorire la scoperta e la valorizzazione delle nuove energie della canzone italiana.