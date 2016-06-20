Protezione civile, Regione Marche istituisce Albo d’onore del volontariato Un riconoscimento formale del valore dell'impegno di chi ha a lungo contribuito al sistema regionale

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Un riconoscimento per chi ha dedicato anni di impegno alla sicurezza delle comunità marchigiane. La giunta regionale delle Marche ha approvato la delibera che istituisce e disciplina l’Albo d’onore del volontariato di Protezione Civile, previsto dalla legge regionale n. 7/2025 per i volontari che, raggiunto il limite di età per le attività operative, hanno contribuito a lungo al sistema di protezione civile regionale.

Il volontariato rappresenta una componente fondamentale del sistema di Protezione Civile, sia a livello regionale che nazionale. La normativa prevede tuttavia che la partecipazione operativa alle attività si interrompa al compimento dell’ottantesimo anno di età, per ragioni legate alla copertura assicurativa e all’organizzazione del sistema.