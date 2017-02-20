Il Rotary ha incontrato Felicia Basilicata La sezione senigalliese del club ha ospitato il Capitano della Compagnia Carabinieri di Senigallia

209 Letture Cronaca

Nella serata di giovedì 26 febbraio, presso il City Hotel, si è svolto un partecipato incontro promosso dal Rotary Club Senigallia con il Capitano Felicia Basilicata, Comandante della Compagnia Carabinieri di Senigallia.



In carica dalla fine di agosto 2023, il Capitano Basilicata ha assunto il comando a soli 30 anni, provenendo dal Nucleo Operativo Radiomobile di Catanzaro. Attualmente guida circa 90 militari della Compagnia, coordinando un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio.

L’incontro ha offerto un’importante occasione di approfondimento sul tema delle truffe ai danni dei cittadini, fenomeno purtroppo in costante evoluzione. La Comandante ha illustrato il lavoro quotidiano svolto dall’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare tali reati, richiamando l’attenzione su alcune delle modalità più diffuse, tra cui la cosiddetta “truffa dello specchietto” e la “truffa della ballerina”, oltre alle sempre più frequenti truffe telefoniche e informatiche.

Particolare attenzione è stata dedicata ai comportamenti da adottare per evitare di cadere in raggiri e alle azioni da intraprendere nel caso in cui si abbia il sospetto di essere stati truffati, sottolineando l’importanza di segnalare tempestivamente ogni episodio alle Forze dell’Ordine.

La serata si è rivelata un momento di grande interesse civico, confermando il ruolo del Rotary Club Senigallia quale luogo di confronto e sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale, in questo caso in materia di legalità e sicurezza.