Giornata della Malattie Rare “Oltre”… servizi olistici alternativi a Senigallia Il 28 febbraio laboratorio di Suono, Musicoterapia, Arteterapia, Cromoterapia e Meditazione, Pet Therapy, Clown terapia

Ti aspettiamo a Senigallia il 28 Febbraio alle ore 15.30 presso il Teatro Nuovo Melograno in via Botticelli, per dare voce ad un tema unico nel suo genere, sostenere e dare visibilità al mondo delle malattie rare

#RariMaiSoli – #UNIAMOleforze.

Quello della malattia rara, è un mondo che riguarda tanto la persona individuale che tutto un contesto familiare e sociale. Una causa che l’ associazione UNIAMO.org porta avanti da anni.

Così insieme ad un team di professionisti, abbiamo dato vita a questo incontro dove far vivere e sperimentare discipline così dette “alternative”, discipline che hanno antiche radici e che portano benessere a 360°, benessere a corpo mente spirito….discipline Olistiche Olos (dal greco antico ὅλος) significa “tutto, intero, completo, globale”, ed è alla base del concetto di olismo, un approccio che considera un sistema (una persona, un organismo, un servizio) nella sua totalità, vedendo l’insieme come più della semplice somma delle sue parti, specialmente in ambito di benessere, medicina e filosofia.

Musicoterapia, Arteterapia, Danzaterapia, Meditazione e Cromoterapia, Pet Therapy, Clown terapia saranno al centro dell’incontro e tutti i partecipanti UNITI in un magico cerchio, potranno vivere una esperienza nuova, stimolante, unica…scoprendo un mondo che va OLTRE il conosciuto, un mondo pronto a sostenere ogni individuo…

Un approccio dedicato a chi la malattia rara la vive direttamente, a chi è coinvolto indirettamente, alle figure professionali che supportano lavorano e sostengono tanto i malati quanto le loro famiglie.

Così invitiamo a partecipare tutti i cittadini enti associazioni scuole… Ti aspettiamo Sabato 28 Febbraio 2026 – orario 15.30 – 18.00 Senigallia, presso il Teatro Nuovo Melograno in via Botticelli

con Laboratorio di

Oltre la Musica con Sarah Starnadori – Associazione Oltrelamusica Aps

Musicoterapia con Eduardo Prado

Arti Terapie Integrate con Olimpia D’Acunzo

Cromoterapia – Meditazione con Silvia Luckenbach

Interventi Assistiti con Animali “Pet Therapy” con Patrizia Martincigh e Rudy

Clown terapia

L’incontro è libero su prenotazione visto lo spazio

Per ogni informazione e per partecipare contattare Silvia Luckenbach 339 542 6306 – portalediluce13@gmail.com

Un abbraccio dal Cuore

Silvia, Sarah, Eduardo, Olimpia, Patrizia