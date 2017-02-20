Logo farmacieFarmacie di turno


In prima tv su Rai 3 il film dedicato a Giuseppe Ungaretti girato anche nelle Marche

Si vedono Jesi, Senigallia ed altri centri in "Vita di un uomo"

Cultura e Spettacoli
Andrà in onda domani, venerdì 27 febbraio, su Rai 3, il docufilm Vita di un uomo, dedicato a Giuseppe Ungaretti.


La pellicola dedicata al grande poeta sarà trasmessa dalle 21.25 alle 23.05 ed è stata girata anche nelle Marche: si notano la biblioteca comunale Planettiana di Jesi e alcune ville della zona e del lungomare di Senigallia.

Il docu-film si snoda attraverso due forme di racconto: la fiction vede come protagonista Massimo Popolizio in un viaggio tra i suoi ricordi alla ricerca delle tracce lasciate da Ungaretti, con l’obiettivo di trovare l’ispirazione per scrivere il suo nuovo spettacolo teatrale; in parallelo vengono narrati, attraverso il linguaggio documentaristico, le fasi cruciali di vita del poeta.

Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 26 febbraio, 2026 
alle ore 13:20
