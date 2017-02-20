Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Fano - Banca di Credito Cooperativo di Fano - Surroga Green - Rata mutuo comoda

L’alluvione delle Marche in un libro a fumetti

Una testimonianza di Marco Caverni: volume presentato il 28 febbraio a San Costanzo

97 Letture
commenti
Fuori dalle Mura
Ascolta la notizia
Sabato 28 febbraio alle ore 17.30 la Biblioteca Comunale “Don Antonio Betti” di San Costanzo ospiterà l’illustratore fanese Marco Caverni per la presentazione del fumetto Settembre 2022.
 

L’alluvione delle Marche, pubblicato nel 2025 all’interno della collana dei Quaderni del Consiglio della Regione Marche.
 
l libro di Marco Caverni è una vera e propria inchiesta a fumetti sull’evento alluvionale che colpì Cantiano e le zone limitrofe nel 2022, in cui si analizzano gli aspetti tecnici e scientifici di quanto successe: la situazione meteorologica, l’orografia del territorio, la prevenzione possibile, senza
escludere alcune testimonianze.
 
Il lavoro dell’autore e illustratore si basa sulla consultazione di
fonti e siti istituzionali, come i report della Protezione Civile e i dati dell’ISPRA.
 
Marco Caverni, dopo il liceo Classico, ha frequentato l’ISIA di Urbino conseguendo la laurea in Progettazione Grafica e Illustrazione. Il fumetto Settembre 2022, poi pubblicato dai Quaderni della Regione Marche, è la sua tesi per la laurea specialistica. Attualmente si occupa di stampa laser e
digitale in una azienda della sua città, è appassionato di disegno, apprezza il giornalismo a fumetti e le storie di carattere divulgativo.
 
Da
Biblioteca San Costanzo
 
 
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 26 febbraio, 2026 
alle ore 9:58
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura