L’alluvione delle Marche in un libro a fumetti Una testimonianza di Marco Caverni: volume presentato il 28 febbraio a San Costanzo

97 Letture Fuori dalle Mura

Sabato 28 febbraio alle ore 17.30 la Biblioteca Comunale “Don Antonio Betti” di San Costanzo ospiterà l’illustratore fanese Marco Caverni per la presentazione del fumetto Settembre 2022.

L’alluvione delle Marche, pubblicato nel 2025 all’interno della collana dei Quaderni del Consiglio della Regione Marche.

l libro di Marco Caverni è una vera e propria inchiesta a fumetti sull’evento alluvionale che colpì Cantiano e le zone limitrofe nel 2022, in cui si analizzano gli aspetti tecnici e scientifici di quanto successe: la situazione meteorologica, l’orografia del territorio, la prevenzione possibile, senza

escludere alcune testimonianze.

Il lavoro dell’autore e illustratore si basa sulla consultazione di

fonti e siti istituzionali, come i report della Protezione Civile e i dati dell’ISPRA.

Marco Caverni, dopo il liceo Classico, ha frequentato l’ISIA di Urbino conseguendo la laurea in Progettazione Grafica e Illustrazione. Il fumetto Settembre 2022, poi pubblicato dai Quaderni della Regione Marche, è la sua tesi per la laurea specialistica. Attualmente si occupa di stampa laser e

digitale in una azienda della sua città, è appassionato di disegno, apprezza il giornalismo a fumetti e le storie di carattere divulgativo.

Da

Biblioteca San Costanzo