“Pari opportunità da difendere” L'assessora regionale ha incontrato il Comandante della Legione Carabinieri Marche

L’assessore regionale alle Pari Opportunità Francesca Pantaloni, nell’ambito della collaborazione istituzionale, il 26 pomeriggio ha incontrato il generale di Brigata Nicola Conforti, comandante della Legione Carabinieri Marche: “Ho voluto incontrare il Generale – ha dichiarato – per esprimere la mia più sincera stima e confermare la mia piena disponibilità a collaborare con l’Arma dei Carabinieri nell’ambito delle pari opportunità”.

Nel ribadire che la libertà e la sicurezza delle donne sono un bene pubblico da difendere senza esitazione, l’assessore ha aggiunto: “L’Arma rappresenta un presidio fondamentale di legalità e di vicinanza alle persone, soprattutto a chi vive situazioni di fragilità. Rafforzare il dialogo tra istituzioni significa unire forze e responsabilità per promuovere il rispetto, la dignità e la tutela di ogni persona”.

Le pari opportunità non sono soltanto un settore amministrativo, ma la misura della giustizia di una comunità che vuole essere libera e dignitosa, ha ribadito Pantaloni: “La Regione Marche, in solida collaborazione istituzionale, continuerà a investire, formare e sostenere le donne e i minori in situazione di vulnerabilità, senza mai arretrare perché le Marche siano un territorio di rispetto, sicurezza e pari opportunità per tutti”.