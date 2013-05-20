La criminalità organizzata nelle Marche, se ne discute a Senigallia
Quale è la situazione nel nostro territorio? Il procuratore Roberto Rossi risponde il 26 febbraio
La criminalità organizzata nelle Marche.
La mafia sta diventando sempre più un sistema economico integrato, grazie al suo sempre più diffuso e stabile insediamento nei territori delle regioni più ricche del Nord Italia e alla sua penetrazione in settori economici prima sconosciuti, dalle “ecomafie” alle “agromafie”, fino alle varie e più fantasiose forme di riciclaggio, senza dimenticare le forme più tradizionali, come il racket e gli appalti.
Ci sono segnali preoccupanti sulla situazione delle criminalità organizzate nel centro Italia e in particolare nelle Marche?
Ne discuteremo con Roberto Rossi Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona nell’incontro dal titolo “La criminalità organizzata nelle Marche” che verrà organizzato giovedì 26 febbraio alle ore 21 a Senigallia presso l’Auditorium San Rocco.
La mafia fa meno notizia, e per questo motivo rischia di venire sottovalutata dai cittadini, anche perché il problema viene spesso trattato in modo discontinuo. Un tema importante, ma non sempre. Non tale da occupare la prima pagina sui media. Il rischio è che si confermi una questione significativa ma, al tempo stesso, sempre meno rilevante o, peggio ancora, data per scontata. Un male che pensiamo di affondare nel “senso di abitudine” e che, come ha osservato Nando dalla Chiesa, talora è divenuto perfino utile. “Una sorta di agenzia servizi che sub-entra nei vuoti dello Stato”.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati, da Libera Senigallia, Confluenze Senigallia e dalla Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” di Senigallia e dalla PRIMAVERA DELLA LEGALITA’ www.primaveradellalegalita.it , un programma di eventi che ha l’obiettivo di informare i cittadini sulla lotta contro criminalità, illegalità e corruzione.
Un calendario che si concentrerà su temi centrali come la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, il rispetto dei diritti umani, il carcere e la finalità della pena detentiva, l’educazione alla legalità, la cura del bene comune e la tutela delle garanzie e dei doveri costituzionali.
