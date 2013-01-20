Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Alla Coop. Motopescherecci di Ancona centro recupero-stoccaggio reti da pesca dismesse

Con progetto Reti in Circoli, 12 tonnellate di materiale raccolte verranno riciclate tutelando la biodiversità marina e costiera

Cronaca
Presentazione centro di recupero e stoccaggio delle reti da pesca dismesse presso la Coop. Motopescherecci di Ancona

Ridurre l’impatto ambientale delle reti da pesca dismesse in Nylon 6, trasformandole da rifiuto speciale a risorsa, attraverso la creazione di una filiera circolare locale di raccolta, stoccaggio e riciclo.

Ecco l’obiettivo primario del progetto “Reti In Circolo” sostenuto dalla Fondazione Cariverona nell’ambito del Bando FORMAT – Educare all’Economia Circolare e promosso da Legambiente Marche come capofila in collaborazione con il Parco del Conero. Il progetto ha vissuto un passaggio importante con la visita guidata per i membri accreditati della stampa e per le istituzioni locali e regionali al Centro di raccolta e stoccaggio delle reti da pesca, con la spiegazione delle modalità operative di conferimento, selezione e avvio al riciclo del materiale da parte dei referenti di Blu Marine Service e Cooperativa Motopescherecci di Ancona.

