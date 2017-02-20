Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Terzo ciclo di seminari formativi: accessi agli atti amministrativi, tecniche di redazione dell’atto e concessioni demaniali

Due giornate a Senigallia

Cronaca
Terzo ciclo di seminari formativi: accessi agli atti amministrativi, tecniche di redazione dell’atto e concessioni demaniali. Due giornate (27 febbraio e 20 marzo) dedicate alla formazione aperta a cittadini, amministratori, funzionari e dipendenti pubblici, professionisti.

Terzo ciclo di seminari dedicati al sistema e alle fonti del diritto nelle autonomie territoriali. Si tratta di due appuntamenti, che si terranno a Senigallia venerdì 27 febbraio dalle ore 15 alle ore 19 e venerdì 20 marzo dalle ore 15 alle ore 19 nell’affascinante cornice della Rotonda a Mare.

Il ciclo di seminari è arrivato alla terza edizione ed è promosso ed organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’ufficio del Sindaco di Senigallia in collaborazione e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Macerata, ANCI (associazione nazionale dei Comuni) e AICCRE (associazione dei Comuni europei) Marche, AIGA (associazione giovani avvocati) sezione di Ancona, a cui partecipano anche gli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri e degli architetti della provincia di Ancona.

Il ciclo di seminari formativi dal titolo “Il rapporto fra P.A. e professionisti: atti amministrativi e autonomie territoriali” vedrà due appuntamenti seminariali, con le relazioni del Prof. Stefano Villamena, ordinario della cattedra in diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Macerata e presidente del corso di laure in servizi giuridici, e sarà rivolto a cittadini, amministratori pubblici, funzionari e dipendenti pubblici e professionisti.

Il tema del primo seminario riguarderà «La disciplina degli “accessi” agli atti amministrativi: distinzioni e profili applicativi», mentre il tema del secondo seminario riguarderà «Tecniche di redazione dell’atto e concessioni demaniali».

Il progetto formativo, arrivato alla terza edizione, nasce da un’idea del presidente Bello e del sindaco Olivetti, che hanno voluto creare alcune occasioni di incontro e di approfondimento, che potessero offrire opportunità di aggiornamento e di apprendimento per tutto ciò che si muove fuori e dentro gli enti locali. Seminari formativi utili per decifrare le azioni della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, attuando il principio della leale collaborazione e della conoscenza reciproca degli atti, dei diritti e dei doveri.

Per partecipare ai seminari, amministratori, funzionari e professionisti dovranno compilare il modulo di adesione scaricabile anche sul sito www.comune.senigallia.an.it e inviarlo, entro e non oltre le ore 12 del 24 febbraio 2026, a seminari@comune.senigallia.an.it I cittadini, invece, non dovranno compilare alcun modulo perché la partecipazione è libera e gratuita. Le adesioni degli ingegneri saranno gestite direttamente dall’Ordine di appartenenza tramite la piattaforma ancona.ing4.it.

I due eventi sono accreditati dagli Ordini professionali: Ordine degli Avvocati – 8 cediti formativi (4+4); Ordine degli Architetti – 8 crediti formativi (4+4); Ordine degli Ingegneri – 8 crediti formativi (4+4).

L’evento inaugurale, ove sono previsti i saluti della Regione Marche, si terrà il 27 febbraio alle ore 15 alla Rotonda a Mare, a cui parteciperanno, oltre al Presidente Massimo Bello e al Sindaco Massimo Olivetti, anche il Rettore dell’Università di Macerata Prof. John Francis McCourt e il consigliere d’Amministrazione dell’Università di Macerata Enrico Giacomelli, i dirigenti scolastici dei licei e degli istituti superiori di Senigallia, i rappresentanti degli ordini professionali (avvocati, ingegneri, architetti) avv. Gianni Marasca, Ing. Junior Paolo Stefanelli, arch. Gloria Vitali; la presidente di AIGA Ancona avv. Caterina Soricetti; il presidente di Anci Marche Marco Fioravanti, che è anche sindaco di Ascoli Piceno; il coordinatore dei presidenti dei consigli comunali delle Marche Alessandro Bono, che è anche presidente del Consiglio di Ascoli Piceno.

“La realizzazione di questi eventi, le cui edizioni precedenti sono state molto partecipate, rappresenta un modo immediato – ha detto il presidente Bello, che è anche il coordinatore scientifico dei due seminari – per sollecitare un confronto tra il tessuto territoriale e la pubblica amministrazione, che negli ultimi vent’anni hanno visto modificarsi e aggiornarsi la realtà comunicativa e gli strumenti normativi a disposizione di tutti gli attori, che fanno parte del procedimento amministrativo.”

PROGRAMMA SEMINARI_il rapporto fra p.a. e professionisti atti amministrativi e autonomie territoriali_senigallia

Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Martedì 17 febbraio, 2026 
alle ore 9:54
