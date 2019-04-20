Le esperienze dei docenti Erasmus A Senigallia, il racconto di chi le ha vissute

Il mare è stato da sempre il luogo dell’andare, dell’esplorare e dell’incontro tra culture. Quindi nessuna cornice poteva essere più perfetta di quella delle onde che avvolgono la Rotonda, affascinante simbolo senza tempo della nostra città, che ha riunito in una grande festa tanti racconti di scoperte, incontri e ricordi da serbare con affetto.

Mercoledì 4 febbraio l’Istituto Fagnani si è ritrovato per condividere le esperienze dei docenti che hanno partecipato alle mobilità Erasmus in questi ultimi anni, e soprattutto per ascoltare i ragazzi delle classi di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado Fagnani, che alla fine del 2025 hanno soggiornato una settimana a Cipro con i loro insegnanti, per conoscere una nuova realtà culturale e scolastica. I loro racconti in lingua inglese di ciò che hanno vissuto e delle emozioni provate, insieme agli intervalli di musica classica dal vivo, hanno creato un’atmosfera bellissima e coinvolgente. Così come le parole in tedesco di chi ha vissuto l’esperienza del gemellaggio con Lörrach. La presenza in collegamento video dei docenti degli istituti scolastici stranieri, partner nelle esperienze Erasmus+ (da Lörrach la Theodor Heuss Realschule, da Malta il St. Benedict College, da Cipro il Petraki Kyprianou Gymnasium e da Valladolid in Spagna il Colegio de Educación Infantil y Primaria) ha reso ancora più tangibile i racconti personali dei giovani protagonisti. Dopo il saluto del sindaco Olivetti e dell’assessore Romagnoli, gli interventi appassionati e sentiti del dott. Massimo Bello, Presidente del Consiglio Comunale e dell’AICCRE Marche, da sempre sostenitore e promotore delle opportunità europee, di Marisa Celani che ha fatto conoscere l’attività di Europe Direct, di Gianna Prapotnich, coordinatrice dell’Ufficio per l’internazionalizzazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale, del dott. Luca Ciarambino per conto di INDIRE, in qualità project officer dell’Istituto, la Dirigente Patrizia Leoni ha sottolineato quanto l’internazionalizzazione sia obiettivo formativo fortemente perseguito e valorizzato dall’Istituto Fagnani, tanto che a breve partirà un gruppo di alunni di classe quinta di scuola primaria alla volta di Valladolid in Spagna, esperienza unica e davvero pionieristica nel territorio senigalliese.

Un brindisi tra musica e balli che hanno coinvolto docenti, alunni e genitori ha chiuso poi a tarda ora un’allegra festa di condivisione. Ricorderemo con piacere questa serata insieme. Farà parte anch’essa della nostra esperienza Erasmus che, sull’entusiasmo di chi lo ha vissuto e di chi vi parteciperà in futuro, amplierà sempre più il suo orizzonte.

p. l’IC Senigallia Centro

Morena De Donatis

Docente I.C. Senigallia Centro Fagnani