La Rotonda
Nasce a Senigallia l’associazione L’Altra Metà

Festa del tesseramento il 7 febbraio

Siamo una piccola associazione formata da persone con tanta energia, immaginazione, voglia di cambiamento e ci chiamiamo l’Altra Metà.

Per farci conoscere abbiamo promosso un’occasione di incontro il giorno 7 febbraio 2026, presso il Circolo Arci di Borgo Catena, con assemblea e festa di tesseramento. Vogliamo raccontare le finalità che caratterizzano le nostre pratiche e modalità di intervento. Desideriamo avviare un dialogo, un confronto con la comunità senigalliese e il territorio in cui viviamo, lavoriamo e amiamo per una comunità diversa. Questa è l’utopia verso cui tendiamo e ci muoviamo. Alcunə conoscono il nostro lavoro attraverso gli eventi che abbiamo organizzato nel corso degli anni con il Collettivo Parliamone (i venerdì della cura) e il Gruppo di lettura Gramigna (lettura, studio e ricerca). Questi dispositivi sono tutt’ora attivi dentro l’associazione e sono una fucina di idee e proposte. Al centro della nostra lotta politica e posizionamento ci sono il concetto e le pratiche di cura: cura delle persone, delle relazioni, dell’ambiente, della tecnologia, della natura, del mondo animale e vegetale nella loro complessità e nella loro interdipendenza. L’orizzonte è tendere verso una costante ricerca di connessioni, interdipendenze, contaminazioni ed ibridazioni. In questa prospettiva cerchiamo “alleanze etiche e non ideologiche” con altre realtà associative, persone e gruppi del territorio. Utilizziamo la cultura e le pratiche transfemministe per promuovere processi di soggettivizzazione e decostruzione di strutture patriarcali e neoliberiste.
Infine riteniamo importante dare un senso al nome dell’associazione. L’Altra Metà si riferisce a chi è statə esclusə , messə ai margini, resə invisibile e chiede di entrare nello spazio pubblico. L’altra metà è la parte di società che non ha voce, non è ascoltata nei processi decisionali e li subisce senza parteciparvi. L’associazione vuole rendere visibile questa assenza e trasformarla in presenza attiva. Nessuna parte basta a sé stessa, la metà pertanto implica e rinvia ad una relazione. Non vogliamo parlare per altrə ma con l’altra metà, con altrə .
Vorremmo abitare il mondo in un modo diverso lasciando spazio all’immaginazione e alla gioia. Nella speranza che siamo riuscitə a sollecitare interesse, curiosità e desiderio vi aspettiamo numerosə .
da Associazione /’Altra Metà
Assemblea e Festa Tesseramento con cena, 7 febbraio 2026
Circolo Arci Borgo Catena,94 Senigallia (An)
Assemblea ore 19.00 Cena ore 20.00
Costo cena: 20 euro
(prenotazione entro il 5 febbraio tramite mail a associazionelaltrameta@gmail.com

Pubblicato Mercoledì 4 febbraio, 2026 
alle ore 9:41
