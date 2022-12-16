Per “Pillole di scienza”, a Senigallia una serata dedicata all’ascolto del mare Curiosità e conoscenza sugli ambienti marini e i suoi abitanti con relatori la Dott.ssa Greta di Martino e il Dott. Gaspare Avanzato

A seguito della numerosa partecipazione alla serata del 16 gennaio, dedicata all’Antartide, il “GSA – Gruppo Società e Ambiente” e “CIMAsub – Centro Immersioni Medio Adriatico” sono lieti di presentare il secondo appuntamento di “PILLOLE DI SCIENZA”.

E’ un progetto di divulgazione scientifica e di ecologia, frutto della collaborazione tra le due Associazioni e che scaturisce dalla condivisione di esperienze e conoscenze in diversi habitat e con lo scopo di organizzare conferenze aperte a tutta la cittadinanza.

Quali suoni produce il mare e quali quelli prodotti dall’uomo? Qual’è il loro scopo e utilizzo?

Il tema della serata è intrigante e affascinante poiché si affronteranno diversi argomenti che susciteranno interesse e curiosità di molti tra giovani e adulti …e non solo, un invito speciale è rivolto anche ai genitori e figli.

– Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21,00 presso il Centro Sociale “La Marina Pro Cesano”

“ASCOLTARE IL MARE”

Quante volte abbiamo usato il detto “stare muto come un pesce”? Da questa sera scopriremo quanto sia vero il contrario!

Quali suoni si celano sott’acqua? Come il suono è usato per studiare il fondale marino?

I Relatori Dott.ssa Greta di Martino e Dott. Gaspare Avanzato risponderanno a queste domande accompagnando il pubblico alla scoperta dell’acustica marina. Questa branca della biologia marina è ancora poco conosciuta, ma offre un potenziale enorme per lo studio del mondo sottomarino rivelando segreti spesso inaccessibili all’occhio umano.

La serata si svolgerà nella sala grande del Centro Sociale “La Marina Pro Cesano” via strada settima, 60 Cesano – Senigallia

Per informazioni è possibile contattarci a:

mail: gsasenigallia@gmail.com

mail: segreteria@cimasub.net

whatsapp: 351 7033952

