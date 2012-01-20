Novantesimo Presidio per la pace a Senigallia venerdì 2 gennaio 2026 Per augurarsi un 2026 che sia disarmato e disarmante

La Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” del Comune di Senigallia e la Rete per la Pace subito di Senigallia hanno organizzato per venerdì 2 gennaio 2026, dalle 18.00 alle 19.00, in piazza Saffi, un presidio per la pace in occasione dell’inizio del nuovo anno.

Vogliamo fare gli auguri non solo alla cittadinanza senigalliese ma anche a tutti i popoli del mondo per un 2026 che sia disarmato e disarmante.

Purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, tra gli altri, questi accadimenti:

– si sta affermando un riallineamento delle politiche educative e informative su contenuti interventistici e nazionalistici;

– si ripetono appelli per incrementare le spese militari che hanno già raggiunto livelli mai registrati in precedenza;

– si manifestano tensioni internazionali che assumono ogni giorno maggiore drammaticità e imprevedibilità degli esiti.

Di fronte a tutto ciò, ci impegniamo per rinnovare nel 2026 le grandi mobilitazioni per il cessate il fuoco, contro il genocidio dei Palestinesi, per la pace in ogni scenario di guerra, che hanno percorso gran parte dei Paesi del mondo nello scorso anno.

Al presidio sarà presente Mons. Franco Manenti, Vescovo di Senigallia, e verranno presentate comunicazioni da parte delle Associazioni promotrici.

da Rete per la Pace Subito – Senigallia