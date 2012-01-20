Grandi numeri per Orietta Berti a Senigallia Olivetti: "9.000 presenze"

E’ un bilancio da numeri a due cifre quello registrato nel doppio appuntamento di fine anno organizzato dall’Amministrazione in piazza Garibaldi che si conferma lo spazio ideale per la grande partecipazione e per gli eventi anche nei momenti simbolici dell’anno.

La notte di San Silvestro in oltre 5mila (stima in base alla capienza della piazza) hanno riempito lo spazio grazie ai ‘Secondo Tempo’, la tribute band agli ‘883’ che ha accompagnato dalle 11 di sera i tanti che hanno popolato il centro di Senigallia ripercorrendo il repertorio che li ha resi celebri negli anni Novanta. Piazza Garibaldi si è trasformata in un karaoke a cielo aperto sulle note dei brani più popolari cantati da Max Pezzali fino al conto alla rovescia che ha portato tutti nel 2026. La notte è poi proseguita con ‘Viva l’Italia dance’ per un viaggio tra i grandi successi della musica italiana ma in versione disco.

Un successo anche il concerto di Orietta Berti che si è tenuto questo pomeriggio. La cantante che ha registrato oltre 9mila presenze ha rivissuto insieme al pubblico i suoi brani melodici più popolari fino a quelli che l’hanno resa sorprendentemente attuale anche per il pubblico più giovane. Il pienone è stato registrato anche per lei.

L’intrattenimento in piazza del Duca, dedicato ai ragazzi, si è dimostrata una formula di completamento dell’offerta per accontentare tutte le generazioni.

“La straordinaria partecipazione – commenta il Sindaco, Massimo Olivetti – conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una programmazione ampia e distribuita in tutto l’arco dell’anno ha esteso la vitalità della città, consentito alle attività economiche di lavorare con continuità e ai cittadini e visitatori di trascorrere in sicurezza il loro divertimento. Proseguiremo su questa strada arricchendo il calendario, come ormai è tendenza, di appuntamenti esclusivi e di forte richiamo”.

Le strutture ricettive in attività hanno registrato presenze da sold out anche le extra alberghiere. Si tratta prevalentemente di presenze italiane, regionali e non, confermando che Senigallia viene apprezzata fuori stagione proprio per gli eventi che organizza. Altrettanto positivo è il bilancio ottenuto nella ristorazione, anche nella formula da asporto.

“Il percorso avviato per destagionalizzare – afferma ancora il Sindaco – si conferma una scelta strategica che genera economia e rafforza l’identità della nostra comunità. L’aumento costante delle presenze dà merito agli sforzi fatti e rafforza la scelta sull’investimento assunto per dare continuità agli eventi. Non meno importante il dato della ristorazione che ci conferma indubbiamente come meta gastronomica preferita”.

Comunicazione Olivetti Sindaco 2026