Bilancio dell’Assemblea Legislativa delle Marche, via libera al triennale 2026-2028
Approvata a maggioranza la proposta di atto amministrativo che programma le missioni del Consiglio regionale
159 Letture0 commenti
Approvato a maggioranza nel corso della sessione di fine anno del Consiglio regionale il “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 dell’Assemblea legislativa regionale”.
La proposta di atto amministrativo, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, stabilisce la programmazione triennale della spesa per le quattro missioni di competenza “Servizi istituzionali generali e di gestione”, “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, “Fondi e accantonamenti” e “Partite di giro”.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!