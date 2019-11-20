Bilancio dell’Assemblea Legislativa delle Marche, via libera al triennale 2026-2028 Approvata a maggioranza la proposta di atto amministrativo che programma le missioni del Consiglio regionale

159 Letture Politica

Approvato a maggioranza nel corso della sessione di fine anno del Consiglio regionale il “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 dell’Assemblea legislativa regionale”.

La proposta di atto amministrativo, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, stabilisce la programmazione triennale della spesa per le quattro missioni di competenza “Servizi istituzionali generali e di gestione”, “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, “Fondi e accantonamenti” e “Partite di giro”.