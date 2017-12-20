“Città verdi delle Marche”, soddisfazione della Lega per i risultati ottenuti da Senigallia e Falconara "Non c’è miglior risultato in politica di quello che traduce le parole in fatti"

Il lavoro svolto dagli assessori Elena Campagnolo (Senigallia) ed Elisa Penna (Falconara) nel podio del rapporto di Legambiente e Associazione italiana dei direttori e tecnici pubblici giardini su ‘Le città verdi delle Marche’.

Non c’è miglior risultato in politica di quello che traduce le parole in fatti. La Lega della provincia di Ancona si complimenta con il lavoro compiuto dai nostri due assessori, Elena Campagnolo ed Elisa Penna e dai loro Uffici, che nella prima edizione del rapporto di Legambiente insieme all’Associazione italiana dei direttori e tecnici pubblici giardini sono state premiate rispettivamente con il primo e il terzo posto.

Senigallia è risultata prima tra le dieci città più verdi delle Marche entrate in classifica e Falconara terza, un doppio riconoscimento per il nostro partito che mette in evidenza come in questi anni si sia lavorato con attenzione e meticolosità confermando le capacità organizzative dei nostri due rappresentanti.

Entrambe hanno dimostrato di rispettare gli adempimenti stabiliti dalla legge in tema di gestione del verde pubblico, hanno saputo organizzare il lavoro partendo dal censimento del patrimonio e dalla creazione di un regolamento del verde. Di quest’ultimo in particolare sono sprovviste molte Amministrazioni. Proprio dalla ricognizione fatta sono riuscite a far nascere un Piano del verde e a stilare un bilancio arboreo complessivo che ha permesso e permetterà nei prossimi anni di intervenire con tempestività nelle situazioni più critiche e di prevenire, di conseguenza, tagli e abbattimenti straordinari.

Senigallia e Falconara sono inoltre accomunate dall’aver creato da zero un Ufficio Ambiente arricchito da professionalità competenti: dagli agronomi ai tecnici fino a squadre di pronto intervento e manutenzione. Capacità di leadership è stata infine dimostrata nella scelta delle aziende che sono chiamate a gestire il verde che sistematicamente monitorano il territorio in tempo reale. Premiata anche la capacità di comunicazione, di coinvolgimento e di partecipazione messe in atto dai due assessori con i cittadini.

