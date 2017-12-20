Massimo Bello in visita all’Opera Pia di Senigallia Incontro istitituzionale del presidente del Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Massimo Bello, in visita istituzionale alla Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia.

La visita è stata l’occasione per incontrare i vertici della Fondazione e confrontarsi sulle attività, sui servizi erogati quotidianamente e sulle prospettive future della struttura, che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento per l’assistenza, la cura e il benessere delle persone anziane. Encomiabili il lavoro e l’impegno profusi dal personale e dagli operatori della struttura. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Fondazione, dott. Giovanni Bomprezzi, la Direttrice, avv. Laura Cionco, e il Direttore sanitario, dott. Fabrizio Volpini.

Nel corso del confronto è stato dedicato ampio spazio al tema delle politiche per la terza età e, in particolare, alle strategie di invecchiamento attivo, oggi sempre più centrali in una Regione come le Marche, che registra il più alto tasso di longevità a livello nazionale. “Un dato, che impone una riflessione profonda e responsabile – ha detto il presidente Bello – sul ruolo delle istituzioni, chiamate ogni giorno a rispondere, in modo efficace, ai bisogni di una popolazione che invecchia, valorizzandone al tempo stesso le competenze, le relazioni e la qualità della vita. La nostra città in tal senso rappresenta uno straordinario esempio di efficienza, che può e deve essere implementato.”

Il Presidente Bello ha, poi, sottolineato l’importanza del ruolo dei Comuni nelle politiche dell’invecchiamento attivo, evidenziando come “gli enti locali – ha detto – rappresentino il primo presidio istituzionale di prossimità, capace di intercettare i bisogni, promuovere servizi integrati e favorire reti territoriali tra soggetti pubblici e privati.”

In questo contesto, Bello ha ribadito come anche il supporto dell’Unione europea possa costituire un’opportunità strategica per implementare i servizi, attraverso quegli strumenti economico-finanziari messi a disposizione dall’UE per la realizzazione di progetti mirati, e per consolidare la forte collaborazione tra le diverse governance, a livello comunale e sovracomunale.

Particolare attenzione, durante l’incontro, è stata dedicata alle numerose patologie, che colpiscono la popolazione anziana, rispetto alle quali risulta fondamentale implementare e potenziare le attività sociosanitarie, assistenziali e di prevenzione, in un’ottica di integrazione tra cura, assistenza e qualità della vita. “La nostra città – ha aggiunto il presidente Bello – è sempre stata attenta a questi temi e le istituzioni pubbliche e sociali operano da tempo in questa direzione.”

Nel corso dell’incontro è stato, infine, riconosciuto il valore delle tante realtà associative che operano a sostegno delle politiche per gli anziani, svolgendo un’attività di supporto encomiabile e spesso indispensabile, in sinergia con le istituzioni e le strutture residenziali.

La visita alla Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti ha confermato l’importanza di un dialogo costante tra amministrazioni pubbliche e realtà del territorio, nella consapevolezza che le politiche per la terza età rappresentano una priorità strategica per il presente e il futuro delle comunità locali.