Senigallia città Gourmet speciale Natale Evento invernale del Grand Tour delle Marche programmato a Senigallia venerdì 19 dicembre

158 Letture Cultura e Spettacoli

Al già ricchissimo programma eventi che caratterizza Senigallia si aggiunge una nuova “puntata” di Senigallia Città Gourmet, iniziativa che tradizionalmente si svolge al termine della stagione estiva ospitando racconti e sapori da tutt’Italia.

In questa occasione si veste a festa e dedica un pomeriggio, quello di venerdì 19 dicembre dalle 17:00 in poi, ai prodotti di Senigallia e dell’intero territorio marchigiano.

Senigallia Città Gourmet-Speciale Natale!, questa la denominazione ufficiale dell’edizione invernale dell’evento, sarà condotto dalla giornalista di viaggio Erika Mariniello che accompagnerà i gastronauti in un virtuale giro attraverso la regione a bordo della scenografica Venere Nera, sul palco della quale si alterneranno chef e produttori che elargiranno preziosi consigli e idee gustose per le imminenti festività. Tra i protagonisti della giornata il maitre chocolatier Alberto Simionato, lo chef Davide Moioli dell’Accademia di Tipicità con un momento realizzato in collaborazione col Consorzio di Tutela del Vitellone bianco dell’Appennino centrale IGP, i pasticceri Mattia Casabianca e Matteo Cecchini, il duo di pizza maker Luca Santarelli e Leo Rocchetti e tanti, tanti altri personaggi che ruotano intorno al mondo del cibo d’eccellenza.

Tra cioccolato di qualità, Vernaccia di Serrapetrona ed altri prodotti tipici del territorio, l’evento si caratterizzerà come una grande festa dei sapori. Ma non finisce qui!

Come da tradizione, è risaputo che il Natale è fatto per giocare e divertirsi! Infatti, nel corso del pomeriggio, il pubblico presente sarà chiamato a diventare protagonista dello spettacolo grazie a tanti momenti di gioco che, mettendo alla prova la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze, permetteranno di vincere gustosissimi premi gourmet.

“Tradizionale appuntamento di fine estate, Senigallia città gourmet quest’anno debutta con un’edizione invernale per celebrare l’importante traguardo, appena conquistato, del riconoscimento della cucina italiana da parte dell’UNESCO quale bene immateriale dell’umanità!”. Ad affermarlo è Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia, che aggiunge: “Non celebriamo solo un titolo, ma un linguaggio che unisce. La cucina italiana è memoria, cura, comunità. In questi anni, Senigallia Città Gourmet ha scelto di raccontare e mettere a confronto territori e destinazioni partendo da ciò che li rende autentici: la cucina come espressione di cultura del buon vivere”.

Senigallia Città Gourmet-Speciale Natale è parte del Grand Tour delle Marche promosso da Tipicità ed ANCI Marche. Per informazioni: tipicita.it / 0737 685623.