Beach Tennis, i vincitori dei campionati regionali Si sono svolti ad Ancona

109 Letture Sport

Brugnami/Carnevali (doppio femminile), Brugnami/Moresi (doppio misto) e Bucarelli/Ressa (doppio maschile) vincono le finali dei Campionati Regionali Assoluti.

Si sono svolti al Palabeach di Ancona i primi Campionati Regionali Assoluti di Beach Tennis delle Marche, un evento storico per la disciplina nella regione che ha incoronato i nuovi campioni regionali nelle tre categorie.

Nel doppio femminile Open, la coppia formata da Maria Chiara Brugnami e Manuela Carnevali (entrambe 4.NC) ha conquistato il titolo regionale superando in finale Federica Alessandrini e Sabrina Sicura (4.NC) con il punteggio di 6-1, 7-5.

Un match che ha visto le vincitrici imporsi con autorità nel primo set e gestire le difficoltà nel secondo parziale, chiudendo comunque con merito.

Il doppio misto Open ha visto trionfare ancora Maria Chiara Brugnami, questa volta in coppia con Marc Moresi (4.NC). La coppia testa di serie numero 1 ha battuto Natalia Palpacelli e Corrado Pace (4.NC) per 7-5, 6-3, confermando il pronostico della vigilia in una finale equilibrata soprattutto nel primo set.

Nel doppio maschile Open, infine, successo per Alessandro Bucarelli e Maurizio Ressa (4.NC), primi favoriti del tabellone.

La coppia ha superato Marc Moresi e Marco Moroni (4.NC) con un combattutissimo 1-6, 6-4, 10-7, ribaltando un primo set nettamente sfavorevole e chiudendo al match tie-break.

«Questi erano i primi Campionati Regionali Assoluti di beach tennis e rappresentano un traguardo importante per il movimento marchigiano – commenta Rossana Battistoni, consigliere regionale FITP Marche – La partecipazione e il livello tecnico espresso ci dicono che la disciplina sta crescendo nella nostra regione. Tuttavia, siamo consapevoli che si potrebbe fare ancora di più: lavoreremo per aumentare il numero di praticanti, coinvolgere più circoli e organizzare eventi di maggiore richiamo. Il beach tennis ha grandi potenzialità nelle Marche e vogliamo valorizzarle al massimo».