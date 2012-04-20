La Giornata delle Marche 2025 dedicata ai giovani si celebra a Senigallia
Mercoledì 10 dicembre al Teatro La Fenice: il programma
Mercoledì 10 dicembre al teatro La Fenice di Senigallia la Regione celebra la ventunesima edizione della Giornata delle Marche dal titolo ‘Generazione Marche: i giovani protagonisti’.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Olivetti, del presidente del Consiglio Gianluca Pasqui e l’intervento di Franco Nicoletti, presidente delle associazioni dei marchigiani nel mondo, la giornalista Cecilia Primerano intervisterà il presidente della Regione, Francesco Acquaroli.
Il programma della cerimonia, condotta da Alvin Crescini, proseguirà con la consegna del Picchio d’oro 2025 a Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana, atleta delle Fiamme Oro e rappresentante della Ginnastica Fabriano.
Ad animare la mattinata, a cui parteciperanno le scuole del territorio, il coro studentesco ‘Sing the future’ dell’Università Politecnica delle Marche.
