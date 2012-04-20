A Senigallia l’incontro promosso dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Presente per l'occasione anche il presidente regionale Francesco Acquaroli

Nella cornice del Finis Africae di Senigallia si è svolto l’incontro conviviale organizzato dal Coordinamento Provinciale di Fratelli D’Italia della Provincia di Ancona. Hanno fatto gli onori di Casa il coordinatore provinciale del partito, l’europarlamentare Carlo Ciccioli e Corrado Canafoglia in qualità di consigliere regionale della zona. Erano presenti 450 ospiti provenienti da tutta la Provincia, nutrita la rappresentanza di Senigallia e tutta la vallata del Misa e Nevola, fortemente interessati per l’approssimarsi delle amministrative di Primavera a Senigallia.

A tal proposito importante è stata la presenza del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti a cui Carlo Ciccioli a nome di tutto il partito ha ribadito il pieno sostegno per la prossima campagna elettorale. Ospite d’onore della serata, accolto da un’ovazione dei convenuti, il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli che ha ringraziato per il sostegno ricevuto per la sua riconferma alla guida della Regione e ribadito l’ottimo rapporto intercorso in questi anni con il Sindaco Olivetti e ribadito la volontà di terminare il lavoro iniziato per porre la città e la vallata al sicuro dal rischio idrogeologico.

Presenti all’incontro, Elena Leonardi coordinatore regionale del Partito, l’assessore Giacomo Bugaro, i consiglieri regionali Battistoni e Ausili, i Sindaci di Ostra Vetere e Corinaldo, Massimo Bello, Nicola Malerba e Alessandro Regni presidente del circolo di Senigallia accompagnato da tutto il direttivo. Alla fine della serata, l’organizzatore Fabio Perini, insieme alla mitica Daniela hanno ringraziato tutti i partecipanti per la bellissima serata, impegnandosi di ripeterla in caso di vittoria di Massimo Olivetti alle amministrative della prossima primavera che vedrà il partito come sempre dare il proprio sostegno determinante.