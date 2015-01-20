“Palazzina delle emergenze dell’Ospedale di Senigallia: fondi PNRR a rischio” Il consigliere regionale Mangialardi: "Questo secondo la Corte dei Conti e secondo me (da tempo)"

Ho depositato la mattina di mercoledì 3 dicembre una interrogazione rivolta alla Giunta regionale per conoscere il cronoprogramma con le precise tempistiche previste per la realizzazione e il collaudo della Palazzina delle emergenze di Senigallia, un’opera fondamentale per la sanità del territorio, finanziata grazie ai fondi PNRR.

La Palazzina delle emergenze dell’Ospedale di Senigallia è stata inserita già nel febbraio 2022 all’interno della programmazione del “Masterplan dell’Edilizia Ospedaliera” (DGR n. 140 del 14 febbraio 2022). Ad oggi, però, abbiamo visto solo il taglio di alcuni pini, mentre non c’è traccia dei lavori strutturali, che di fatto non sono mai davvero partiti.

Recentemente la Corte dei Conti, nel Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2024 della Regione, ha rilevato ritardi e inadempienze in merito a quest’opera individuando, in particolare, “una situazione di probabile criticità che sembra mettere a rischio il raggiungimento del target europeo previsto dai progetti, ovvero la conclusione dei lavori entro il II° semestre 2026. Tale preoccupazione si fonda, oltre che sull’assenza di avanzamenti nei SAL, anche dal fatto che la consegna dei cantieri è avvenuta solamente in data 10/02/2025 per l’intervento di Senigallia”.

Insomma, il cantiere è stato consegnato a febbraio, dopo ben 3 anni, ma il termine ultimo e inderogabile per la fine dei lavori è fissato dall’Unione Europea nel giorno 30 Giugno 2026. In soli 6 mesi, una struttura così complessa dovrebbe essere costruita da zero, mettendo a terra un investimento di 23,5 milioni di euro.

Proprio il 2 dicembre, l’assessore Calcinaro ha dichiarato che sei strutture tra Ospedali di Comunità e Case di Comunità (tra le quali quella di Corinaldo) non potranno usufruire dei fondi PNRR in quanto i ritardi nei lavori sono ormai incolmabili. Ci chiediamo se la Palazzina delle Emergenze di Senigallia si trovi o meno nella stessa situazione, ovvero se i rilievi articolati dalla Corte dei Conti sia fondati o siano frutto di una eccessiva preoccupazione.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche