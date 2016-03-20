Il Panathlon Club Senigallia annuncia il Premio Studente Atleta 2025 Mercoledì 3 dicembre al Teatro La Fenice riconoscimenti ai ragazzi che si sono distinti per meriti scolastici e risultati sportivi

Il Panathlon Club Senigallia annuncia con orgoglio l’edizione 2025 del “Premio Studente Atleta” in programma il 3 dicembre alle ore 9:00 presso il Teatro La Fenice.

L’iniziativa, ormai appuntamento consolidato nel territorio, è dedicata agli studenti delle scuole di Senigallia e del circondario che si sono distinti nel corso dell’anno sia per meriti scolastici sia per risultati sportivi, celebrando così la piena integrazione tra studio, impegno e fair play.

Alla cerimonia parteciperanno gli istituti scolastici del territorio: “Scuole secondarie di primo grado”: Marchetti e Fagnani di Senigallia, Nori De Nobili di Trecastelli. “Scuole secondarie di secondo grado”: Liceo Scientifico “Medi”, Liceo Classico “Perticari”,

Istituto “Corinaldesi-Padovano” e Istituto “Panzini”.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Senigallia, della Regione Marche, di Sport e Salute, del CIP Marche (Comitato Italiano Paralimpico) e del CONI, confermando il valore educativo e sociale del progetto.

Fondamentale anche il sostegno degli sponsor che hanno reso possibile questa edizione: Valce, Sogein, Namirial, Avis, Comes, Senavis, Tread Medical e King.

Durante la manifestazione tutti gli studenti segnalati dalle rispettive scuole riceveranno un premio ricordo ma ci sarà una speciale graduatoria che individuerà i primi tre classificati delle scuole secondarie di primo grado e i primi tre classificati delle scuole secondarie di secondo grado che riceveranno un riconoscimento particolare per l’eccellenza dimostrata.

A questa premiazione saranno presenti inoltre le autorità civili, militari e religiose del territorio, a testimonianza della rilevanza sociale e istituzionale dell’iniziativa.

Quest’anno l’evento verrà arricchito da due momenti di animazione: nel il primo verranno premiati due campioni di pattinaggio a rotelle del Luna Sports Academy di Senigallia, Alice Sorcionovo e Alessio Piergigli, nel secondo un gruppo di allievi della Scuola Media Marchetti, a testimonianza dell’indirizzo musicale dell’istituto, proporranno tre interventi artistici: un’esibizione al pianoforte, una al violoncello e una performance corale.

Il Premio Studente Atleta 2025 rappresenta un momento di riconoscimento pubblico per tutti quei giovani che, con disciplina e passione, hanno saputo eccellere nello sport e nella scuola, incarnando i valori panathletici del rispetto, della lealtà e della crescita personale.