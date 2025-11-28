Mario Paglialunga riconfermato nel Psi Marche L'assemblea di partito si è svolta a Senigallia

Senigallia, 28 novembre 2025 – Si è tenuta a Senigallia la riunione del Comitato Regionale del Partito Socialista Italiano (PSI), molti gli argomenti e le decisioni scaturite dal dibattito.

Principalmente è emersa l’esigenza di adottare una politica identitaria, svincolata da confini di schieramento, nonché la necessità di rafforzare la libertà d’azione al fine di evitare la marginalizzazione del PSI nelle coalizioni con le principali forze politiche. Le recenti tornate elettorali hanno evidenziato il ruolo determinante dei voti socialisti nell’elezione di candidati appartenenti ad altre forze e liste collegate, PD in testa, questo senza che al PSI sia stato riconosciuto un adeguato riconoscimento, non solo in termini di rappresentanza istituzionale locale e regionale, ma anche di coinvolgimento decisionale all’interno della coalizione stessa, molte le uscite non concordate di alcuni alleati che si sono rivelate controproducenti.

Il riformismo socialista si configura come un approccio pragmatico, con l’Uomo al centro e valori fondamentali che, pur reinterpretati alla luce delle sfide globali, mantengono la loro centralità: uguaglianza sociale ed equità, tutela dei diritti umani e civili, promozione della cultura del cambiamento, garanzia di pari opportunità di genere e sociali, valorizzazione della meritocrazia come elemento propulsore dell’economia e della società, e sviluppo dei talenti e delle competenze, cosa che sembra sempre di più venir meno nella scena politica attuale.

È prioritario riportare il “pensiero socialista” al centro delle strategie di alleanza nella Regione Marche, superando logiche calate dall’alto e prive di chiara identità. Si propone una linea politica caratterizzata da forte vocazione riformista e basso grado di radicalismo ideologico, in grado di coinvolgere attivamente le forze produttive, gli imprenditori, i soggetti sociali ed il mondo accademico, per la costruzione di un progetto condiviso e realmente innovativo. A sostegno del nuovo percorso politico indicato dal PSI Marche e condiviso dagli organi nazionali, è prevista la costituzione del Centro Culturale “Avanti per l’Italia-Giacomo Matteotti”, aperto alle istanze riformiste e liberali, il cui Coordinamento è stato affidato a Tiziano Busca, membro della Segreteria Nazionale del PSI ed esponente di punta del PSI marchigiano

Durante l’incontro sono stati riconfermati alla guida del PSI MARCHE Mario Paglialunga in qualità di Segretario Regionale, Maria Adele Berti di Presidente, e Mirko Zeller Corridoni è stato nominato Vicesegretario Regionale in sostituzione di Roberto Vezzoso dimissionario.

