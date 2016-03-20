“PNRR a rischio nelle Marche a 6 mesi dal termine ultimo e inderogabile di fine lavori” Interpellanza di Maurizio Mangialardi: "Grande preoccupazione"

Nella seduta del Consiglio regionale di martedì 2 dicembre sarà discussa una mia interpellanza finalizzata a fare il punto sullo stato di realizzazione delle opere PNRR gestite dalla Giunta regionale, a soli 6 mesi ormai dal termine ultimo e inderogabile di fine lavori.

Che non ci saranno proroghe lo ha ormai ribadito sino allo sfinimento il Vicecommissario Europeo Raffaele Fitto: è dunque necessario fare una ricognizione definitiva per individuare quali opere potranno essere terminate e quali no, in modo tale da prendere i provvedimenti conseguenti già nella prossima, imminente Legge di Bilancio 2026-2028.