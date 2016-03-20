Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
Martedì
6° / 10°
Mercoledì
6° / 11°
Giovedì
7° / 10°
Venerdì
7° / 11°
Sabato
6° / 12°
Domenica
5° / 11°
Lunedì
6° / 12°
Martedì
5° / 12°
Mercoledì
7° / 13°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

“PNRR a rischio nelle Marche a 6 mesi dal termine ultimo e inderogabile di fine lavori”

Interpellanza di Maurizio Mangialardi: "Grande preoccupazione"

386 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Ristorante El Garagol - Specialità di pesce - Marotta - Guarda i nostri menù speciali
Maurizio Mangialardi

Nella seduta del Consiglio regionale di martedì 2 dicembre sarà discussa una mia interpellanza finalizzata a fare il punto sullo stato di realizzazione delle opere PNRR gestite dalla Giunta regionale, a soli 6 mesi ormai dal termine ultimo e inderogabile di fine lavori.

Che non ci saranno proroghe lo ha ormai ribadito sino allo sfinimento il Vicecommissario Europeo Raffaele Fitto: è dunque necessario fare una ricognizione definitiva per individuare quali opere potranno essere terminate e quali no, in modo tale da prendere i provvedimenti conseguenti già nella prossima, imminente Legge di Bilancio 2026-2028.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura