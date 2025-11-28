Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
“A Cesanella stazione ricarica auto elettriche in totale abbandono e trascuratezza”

Campanile (Amo Senigallia): "Una delle tantissime negligenze di un Assessorato che non cura a sufficienza il decoro" - FOTO

Politica
Stazione ricarica auto elettriche in abbandono a Cesanella

Siamo a Senigallia, ingresso a Nord della città. Cesanella parcheggio di Piazzale Michelangelo, a distanza di poche decine di metri c’è la farmacia comunale, una delle più frequentate di Senigallia dato il vasto bacino di utenza e la facilità di parcheggio per chi transita dalla Ss16.

Il progresso tecnologico e i finanziamenti pubblici hanno portato alla realizzazione di una stazione per la ricarica di 2 auto elettriche con tanto di colonnine. Tutto perfetto e realizzato con soldi pubblici perché si tratta di un servizio alla cittadinanza e al milione di presenza turistiche che allietano l’economia cittadina.

Stazione ricarica auto elettriche in abbandono a Cesanella

Come l’Amministrazione Olivetti interpreti l’efficienza ed efficacia del servizio è visibile nelle foto: erbacce diventate quasi cespugli, degrado totale, incuria , sporcizia. Il tutto accanto ad una farmacia frequentatissima alle porte della città e alla pista ciclabile Parco Cesanella.

E’ una vergogna da risolvere subito garantendo che si sia trattato soltanto di una delle tantissime negligenze operative di un Assessorato che non cura a sufficienza il decoro degli spazi pubblici.

Le luminarie strabilianti del centro storico (circa €140.000 euro a carico del bilancio comunale) non fanno dimenticare che se lì c’è luce sfavillante là ci sono tante zone indecorose, brutte, trascurate, invase da erbacce e rifiuti.

Gennaro Campanile
Consigliere Comune Senigallia
Amo Senigallia

