Contest Foto Natale Senigallia 2025: al via la quinta edizione
Il tema e il regolamento del concorso, che si svolgerà dal 29 novembre al 21 dicembre 2025
Torna anche quest’anno il Contest Foto Natale Senigallia, giunto alla sua quinta edizione e ospitato dal gruppo Facebook “Sei di Senigallia se…”.
L’iniziativa, dedicata al tema dello “spirito natalizio”, si svolgerà dal 29 novembre al 21 dicembre 2025, con l’obiettivo di valorizzare immagini e atmosfere delle festività attraverso gli scatti dei partecipanti.
La sera del 18 dicembre verranno annunciati gli otto finalisti che accederanno alla fase conclusiva del 21 dicembre, quando le loro foto saranno sottoposte alla votazione online degli utenti del gruppo. L’autore o l’autrice dell’immagine vincitrice vedrà la propria fotografia impostata come immagine di copertina del gruppo per un mese.
Alla giuria, oltre all’organizzatrice Valentina Sturani – già vincitrice dell’ottava edizione del Contest Foto del Lazio Meridionale e della Ciociaria 2019 – parteciperanno anche Francesca Libardi, vincitrice della quarta edizione del Contest Foto Natale Senigallia, e il fotografo professionista Enea Discepoli.
Regolamento
Per partecipare è possibile presentare fino a cinque foto, che devono essere pubblicate in un unico post sul gruppo Facebook “Sei di Senigallia se…”, accompagnate dall’hashtag #contestfotonatalesenigallia. L’assenza dell’hashtag comporta la squalifica. Non sono ammessi scatti copiati, foto in 3D o video.
Le immagini possono essere realizzate con smartphone, tablet o macchine fotografiche, utilizzando liberamente effetti caldi, freddi, in bianco e nero o strumenti disponibili su app come Retrica, oppure tramite programmi per PC e Mac.
L’invito agli utenti è quello di raccontare con creatività l’atmosfera natalizia di Senigallia. “La prossima foto vincitrice potrebbe essere la tua”, ricorda l’organizzazione, incoraggiando tutti a partecipare.
