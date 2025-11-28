AICCRE Marche: il Comitato direttivo regionale avvia la programmazione 2026 Rafforza la collaborazione con Europe Direct e punta alla valorizzazione delle politiche dell'Unione europea a favore degli enti locali

Si è riunito il 27 novembre a ad Ancona, presso la sede associativa, il Comitato direttivo della Federazione marchigiana di AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa).

La seduta è stata presieduta da Massimo Bello, presidente del Consiglio comunale di Senigallia, in qualità di neo presidente di AICCRE Marche.

Hanno partecipato ai lavori la vice presidente Cristina Gorajski, il segretario generale Massimo Seri, la segretaria amministrativa Lorella Bartola e i rappresentanti dei Comuni soci, tra cui: per Fano Davide Frulla, delegato dal sindaco; per Ascoli Piceno Alessandro Bono, presidente del Consiglio comunale; per Altidona il consigliere Sandro Ciotti; per Borgo Pace la sindaca Romina Pierantoni.

Il Comitato direttivo ha provveduto all’approvazione dei documenti contabili (consuntivo 2024 e previsionale 2025), adempiendo agli obblighi statutari. È stata, inoltre, avviata la programmazione delle attività per il 2026, anno nel quale AICCRE Marche sarà impegnata in un ampio calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione delle politiche dell’Unione europea.

Particolare attenzione è stata riservata al programma europeo CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), che comprende numerosi bandi rivolti alle politiche dei gemellaggi. Il Comitato ha deciso di organizzare un’assemblea regionale dedicata a questo tema, con l’obiettivo di coinvolgere sia gli enti locali soci sia quelli non soci, promuovendo una maggiore partecipazione alle opportunità offerte dal programma. Dell’Unione europea.

Nel corso dei lavori, il presidente Bello ha comunicato l’adesione di AICCRE Marche, in qualità di partner, al Centro Europe Direct Regione Marche. Tale scelta conferma l’impegno della Federazione marchigiana nel sostenere gli obiettivi della rete Europe Direct, fondata sui valori europei e orientata a favorire il dialogo tra istituzioni, territori e cittadini. AICCRE Marche contribuirà alle azioni della rete attraverso attività progettuali e di supporto rivolte ai Comuni marchigiani. Il referente individuato per la Federazione marchigiana è il segretario generale Massimo Seri.

Il presidente Bello ha evidenziato come “la rete Europe Direct rappresenti – ha detto – uno strumento essenziale per rendere l’Europa più vicina ai territori: Europe Direct consente un accesso più diretto alle informazioni su bandi, opportunità finanziarie, iniziative e progetti europei, facilita il rapporto con le altre reti presenti nell’Unione e permette un collegamento più immediato con la Commissione europea e il Parlamento europeo”.

La riunione di questa mattina è stata anche l’occasione per donare al Comune di Senigallia, da parte dell’Associazione italo-polacca delle Marche e del Console onorario dello Stato della Polonia nelle Marche, Cristina Gorajski, la pubblicazione del volume “Marche-Polonia, 1944-2024” sulla memoria condivisa, che narra le celebrazioni, da parte dei Comuni marchigiani interessati, dell’ottantesimo anniversario del passaggio nel 1944 del secondo Corpo d’Armata polacco nelle Marche e del suo generale Wladyslaw Anders, che operò anche con il Corpo italiano di Liberazione. Il libro racconta, oltre alle gesta dei soldati nel conflitto, che interessò tanti Comuni marchigiani, tra cui anche Senigallia, una particolare specificità umana, cioè quella ei rapporti, che si instaurarono tra i soldai polacchi e la popolazione civile.