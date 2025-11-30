“Giunta Acquaroli affronti questione abitativa e sostenga famiglie delle Marche in difficoltà” Lo chiede il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (PD) presentando una mozione da discutere in assemblea

Sollecitare con determinazione il rifinanziamento da parte del Governo del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo per la morosità incolpevole, azzerati nel 2022 dal Governo Meloni; garantire, nella prossima Legge di Bilancio di previsione, cospicue risorse regionali per il sostegno agli affitti per le famiglie in difficoltà economica: sono le due richieste di impegno alla Giunta Acquaroli contenute nella mozione che ho presentato, sottoscritta dagli altri consiglieri del Partito Democratico, e che nelle prossime settimane sarà discussa in Consiglio.