Convocata per il 28 novembre 2025 la seduta del Consiglio Comunale di Senigallia All'OdG statuto Consulta della Fotografia, variazione a Bilancio e aggiornamento a Documento Programmazione Economica

Il Presidente Massimo Bello ha convocato per venerdì 28 novembre alle ore 15, nella sala consiliare “Giuseppe Orciari” della Residenza municipale, la seduta di aula del Consiglio comunale. L’Assise di Senigallia torna riunirsi, in sessione ordinaria e in forma mista, dopo l’esame di alcuni provvedimenti da parte delle Commissioni permanenti.

La seduta sarà sottoposta a registrazione audio e video, e diffusa direttamente in streaming attraverso la WEB TV del sito internet istituzionale www.comune.senigallia.an.it e sarà trasmessa in diretta anche su Radio Duomo Senigallia (frequenza 95.2 MHz FM) e in diretta Facebook sul profilo pubblico istituzionale del Comune di Senigallia.

Il Presidente Bello ha trasmesso, poco fa, ai Consiglieri i documenti e l’ordine dei lavori consiliari, in cui troveranno l’elenco dei punti e delle proposte da discutere e da votare.

La seduta inizierà con lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze scritte a risposta orale, e del Question Time per poi proseguire con le eventuali comunicazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio Massimo Bello e del Sindaco Massimo Olivetti.

Subito dopo, il Consiglio sarà chiamato a discutere e a votare la proposta n. 2025-5619 recante “VARIAZIONE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027 – SESTA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ELENCO ANNUALE”, il cui relatore sarà l’Assessore Nicola Regine; la proposta ha ottenuto parere favorevole della 3^ Commissione permanente in sede congiunta con la 2^ Commissione permanente, in sede referente, del 21.11.2025.

Poi, sarà la volta della Proposta n. 2025-5826 recante “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA”, il cui relatore sarà il Sindaco Massimo Olivetti; la proposta ha ottenuto parere favorevole della 3^ Commissione permanente, in sede referente, del 21.11.2025.

Subito dopo, i Consiglieri dovranno discutere e approvare la proposta n. 2025-5872 recante “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO – DERIVANTE DA SENTENZA TAR MARCHE 900/2025”, il cui relatore sarà l’Assessore Gabriele Cameruccio; il provvedimento ha ottenuto parere favorevole della 3^ Commissione permanente in sede, in sede referente, del 21.11.2025.

Il Consiglio dovrà esaminare e approvare anche la proposta n. 2025-5861 recante “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 267/2000”, il cui relatore sarà il Sindaco Massimo Olivetti; il provvedimento ha ottenuto parere favorevole della 3^ Commissione permanente in sede, in sede referente, del 21.11.2025.

Da ultimo, il Consiglio dovrà esaminare la proposta n. 2025-5898 recante “MODIFICHE PUNTUALI AGLI ARTICOLI 5, 7, 8 E 10 DELLO STATUTO-REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA FOTOGRAFIA DI SENIGALLIA”, il cui relatore sarà il Presidente del Consiglio Massimo Bello; il provvedimento ha ottenuto parere favorevole della 1^ Commissione permanente in sede congiunta con la 4^ Commissione permanente, in sede referente, del 21.11.2025.

Infine, in aula anche la Proposta n. 5939-2025 recante “PRESA D’ATTO DEI PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI PRECEDENTI – APPROVAZIONE”, il cui relatore sarà il Presidente del Consiglio Massimo Bello.