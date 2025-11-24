Verso le elezioni 2026. Nasce coordinamento “Senigallia cambia. Cambia Senigallia”
L'appello di un nutrito gruppo di cittadini alla candidatura di Marco Lion: "per una città che torni a progettare il suo futuro"
Senigallia ha bisogno di una nuova guida capace di costruire un progetto per la città, mettendolo al centro delle scelte per restituire fiducia alla comunità.
Ha bisogno di qualcuno che conosca questa città nelle sue criticità e nelle sue potenzialità, e che abbia dimostrato di saper difendere l’interesse pubblico, anche quando farlo significa andare contro inerzie, silenzi e imposizioni esterne.
Per questo, come cittadini, rivolgiamo un appello pubblico a Marco Lion, chiedendogli di candidarsi a Sindaco di Senigallia.
Glielo chiediamo perché ha già mostrato di sapere prendersi cura del bene comune con serietà e competenza. Infatti quanto avvenuto nella ferma opposizione al progetto del nuovo ponte Garibaldi non è stato soltanto una contestazione a un progetto sbagliato: è stato un atto collettivo di difesa della città. Documenti studiati, alternative proposte, il consenso e l’adesione di migliaia di cittadini coinvolti, un lavoro civico capace di trasformare indignazione in partecipazione, critica in progettazione, opposizione in proposta.
Marco Lion ha dimostrato che la città sa parlare e sa organizzarsi, quando qualcuno le offre strumenti e ascolto, e che desidera partecipare alla progettazione delle soluzioni. Ha dimostrato che proteggere il patrimonio storico e ambientale non è un’azione che guarda solo all’estetica, ma una scelta di giustizia, di cura e di responsabilità verso il futuro.
Ma ancor prima in passato nel corso del suo impegno politico come assessore della Provincia di Ancona prima, come Deputato al Parlamento poi, ha dimostrato capacità di decisione e competenza nella difesa del bene comune, nei settori dell’ambiente, dei beni culturali, dei diritti civili, del turismo, dell’energia maturando un’esperienza che sarà senz’altro preziosa per l’Amministrazione della città.
Questo appello nasce perché sentiamo l’urgenza di aprire una fase nuova:
– per una città che non subisca più decisioni opache e calate dall’alto;
– per una città che persegue trasparenza, competenza e rispetto;
– per una città che costruisce il proprio progetto politico insieme ai cittadini;
– per una città che riconosce valore ai suoi beni comuni e li difende come parte della propria identità;
– per una città che guarda ai bisogni sociali e collettivi dei cittadini senza privilegiare nessuna categoria.
Negli ultimi anni la città ha subito decisioni calate dall’alto, scelte urbanistiche estranee ad una programmazione lungimirante, interventi privi della necessaria chiarezza e trasparenza, una gestione del territorio che ha messo a rischio beni comuni, identità storica e qualità della vita. E’ necessaria una nuova programmazione urbanistica generale, che ridisegni la Senigallia del futuro: una città sostenibile e per tutti. I senigalliesi sono stati spettatori passivi di processi che invece li riguardavano profondamente: sanità pubblica, sicurezza, tutela dell’ambiente, mobilità, vivibilità degli spazi collettivi, prevenzione del rischio idrogeologico, cura del patrimonio storico e ambientale.
In pochi anni Senigallia ha subito due devastanti alluvioni e tutti sappiamo che questi eventi meteorologici aumenteranno di frequenza e intensità a causa dei cambiamenti climatici. La città è ancora più a rischio inondazioni poiché il Misa è stato ridotto a canale e rimane ancora irrisolto il problema del Ponte degli Angeli, che continuerà a fare da diga.
Per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e ridare sicurezza a Senigallia vanno subito realizzate le vasche di espansione e laminazione, anche prima della confluenza tra il Misa e il Nevola, va effettuata una manutenzione a monte e va favorita una agricoltura rigenerativa specialmente sui versanti collinari. Queste sono le opere che possono rimettere in sicurezza Senigallia e il suo territorio, non grotteschi e devastanti “ponti a brugola”.
Si è incentivata una politica della casa tutta incentrata sugli affitti estivi, i mini appartamenti, le seconde e terze case. Si è favorita una bolla immobiliare che ha fatto impennare il costo delle abitazioni e che avvantaggia solo la speculazione edilizia e la rendita. Sarà perciò necessario promuovere una politica della casa capace di concretizzare il diritto alla prima casa di giovani e fasce sociali deboli, con risposte prioritarie e puntuali alla necessità di alloggi agevolati per chi a Senigallia vive e lavora.
Non è stata intrapresa alcuna politica economica e di sviluppo che guardi oltre i tre mesi estivi, oltre il lavoro stagionale il più delle volte sottopagato e precario.
Non c’è stato confronto e partecipazione nelle scelte, né condivisione di un progetto di città che possa costruire un futuro sostenibile e giusto sia ambientalmente che socialmente.
Si è continuato a consumare suolo, a privilegiare il cemento rispetto al verde pubblico, mentre centinaia di alberi venivano abbattuti senza un vero progetto di rigenerazione urbana e ambientale.
E’ mancata una politica attenta ai problemi del mondo giovanile. I giovani vanno sostenuti e andrà concretizzato il loro diritto ad avere spazi aggregativi e servizi per l’orientamento alla vita.
Le politiche culturali che per anni hanno caratterizzato la nostra città sono ormai un ricordo. Oggi Senigallia sta perdendo la sua reputazione e si sta qualificando solo per manifestazioni caciarone ed eventi inadeguati.
Andrà effettuata un politica attiva per gli impianti sportivi, che sono stati lasciati ad una triste agonia, vanno riqualificati e posti a servizio delle tante società sportive che operano nella città.
La città ha bisogno di più mobilità sostenibile, di una rete di ciclabili sicura, completamente connessa, e intermodale con il trasporto pubblico, di meno auto e meno inquinamento, più verde e spazi pubblici per tutti.
Vogliamo quindi un Sindaco che sappia rappresentare questa volontà collettiva di rinnovamento, capace di ascoltare, progettare, agire con coraggio e rigore.
Vogliamo un’amministrazione che torni a essere alleata dei cittadini e non distante da loro.
Per tutte queste ragioni, chiediamo a Marco Lion di assumersi la responsabilità di questo percorso e di mettersi al servizio della città come Sindaco. Perché riteniamo che la sua esperienza, il suo metodo e il suo impegno civico incarnino ciò che oggi Senigallia chiede con più forza: cura, partecipazione, visione e coraggio.
E chiamiamo tutte le persone che credono in una Senigallia più giusta, più consapevole e più partecipata a unirsi a questo appello e a sostenerlo con determinazione.
Il Comitato cittadino “Senigallia cambia. Cambia Senigallia.”
Per aderire all’appello:
PRIMO ELENCO SOTTOSCRITTORI IN ORDINE ALFABETICO:
ALFONSI FRANCESCA
ANDERLINI FRANCESCA
ANSELMI BARBARA
APPOLLONI IVANA
APPOLLONI RENATO
APPOLLONI VALENTINO
BACCHIOCCHI ALBERTO
BADIOLI LEONARDO
BARTOLUCCI EMANUELA
BARTOZZI GABRIELE
BELLIGNI MARIELLA
BELLUCCI ELEONORA
BETTINI GIOVANNI
BIANCHINI MARZIA VALERIA
BICCHI LAURA
BIONDI LUCIA
CARDINALI ALBERTA
CASAGRANDE ATTILIO
CASAGRANDE SERRETTI PAOLA
CASAVECCHIA PAOLO
CASCI CECCACCI FRANCESCA
CASSONI CATERINA
CELIDONI LUCA
CEMAK LEONARDO
CERRI SERENA
CHIOSTERGI DONATELLA
CHIOSTERGI ROBERTO
CIONCHI LORETTA
CONTARDI GIOVANNI
CONTI MASSIMO
CONTI TOMMASO
CURZI GIANLUCA
CURZI ROBERTO
DI CAPUA ALBERTO
DI PAOLA ALESSANDRO
DIAMANTINI CLAUDIA
DISCEPOLI ENEA
FABINI FAZIO
FABRI DAVID
FABRIZI RAFFAELLA
FILERI NAUSICAA
FORMICONI PAOLO
FRANCESCHINI MARCO
GENOVALI DANIELE
GENTILI MARIO
GIACOMELLI SIMONE
GIACOMINI GIOVANNI
GIANSANTI ANNA PIA
GIOVANETTI ANITA
GIULIODORO STEFANO
GODI GIORGIO
GRESTA FABIO
GROHMANN LILIANA
LAIN GIULIA
LAVATORI PAOLO
LEONARDI MARTINA
LORENZETTI CECILIA
LOWENTHAL MARCO
MALDONE NADIA
MANCINI ROBERTO
MANCINI ROSARIA
MANNA GIOVANNI
MANONI SILVANA
MARCONI LUCA
MARIANI MARCELLO
MARIELLA MADDALENA
MASSACCI CARMEN
MATTEI PAOLO
MERCOLINI CAROLINA
MONTAGNA NOEMI
MONTESI FRANCESCO
MONTESI LUCIANO
MORI ANNA MARIA
MORICI ROSSANO
MORPURGO REMO
MOSCATELLI CARLO MARIA
NEGRI PAOLO
NESTI MASSIMO
NEVI MARCO
PACI ALLEGRA
PACI DUCCIO
PACI FRANCESCA MICHELA
PAMBIANCHI CLAUDIO
PANCOTTI ALBERTO
PERINI ROSSELLA
PETRILLO PASQUALE
PETROLATI ORIANA
PICCININI GIOVANNI
PIERPAOLI ALESSANDRO
PRINCIPI MARCELLO
PRINCIPI LUCIANO
PUCCI FRANCESCO
ROGNOLI MAURO
ROMAGNOLI PICO
SABBATINI ALESSANDRA
SAGRATI GIORGIO
SALVALAI ARISTIDE
SANTONI GIUSEPPE
SARDELLA SIMEONE
SBAFFI PIERO
SCALONI MARCO
SILVESTRI ARTURO
SILVESTRINI LOREDANA
STARNA ELENA
TINTI GIOVANNI
TOMASSETTI ELIA
VECCHIONI SUSANNA
VENTURA CATIA
VILLANI VIRGINIO
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!