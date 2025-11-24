Verso le elezioni 2026. Nasce coordinamento “Senigallia cambia. Cambia Senigallia” L'appello di un nutrito gruppo di cittadini alla candidatura di Marco Lion: "per una città che torni a progettare il suo futuro"

170 Letture Politica

Senigallia ha bisogno di una nuova guida capace di costruire un progetto per la città, mettendolo al centro delle scelte per restituire fiducia alla comunità.

Ha bisogno di qualcuno che conosca questa città nelle sue criticità e nelle sue potenzialità, e che abbia dimostrato di saper difendere l’interesse pubblico, anche quando farlo significa andare contro inerzie, silenzi e imposizioni esterne.

Per questo, come cittadini, rivolgiamo un appello pubblico a Marco Lion, chiedendogli di candidarsi a Sindaco di Senigallia.

Glielo chiediamo perché ha già mostrato di sapere prendersi cura del bene comune con serietà e competenza. Infatti quanto avvenuto nella ferma opposizione al progetto del nuovo ponte Garibaldi non è stato soltanto una contestazione a un progetto sbagliato: è stato un atto collettivo di difesa della città. Documenti studiati, alternative proposte, il consenso e l’adesione di migliaia di cittadini coinvolti, un lavoro civico capace di trasformare indignazione in partecipazione, critica in progettazione, opposizione in proposta.

Marco Lion ha dimostrato che la città sa parlare e sa organizzarsi, quando qualcuno le offre strumenti e ascolto, e che desidera partecipare alla progettazione delle soluzioni. Ha dimostrato che proteggere il patrimonio storico e ambientale non è un’azione che guarda solo all’estetica, ma una scelta di giustizia, di cura e di responsabilità verso il futuro.

Ma ancor prima in passato nel corso del suo impegno politico come assessore della Provincia di Ancona prima, come Deputato al Parlamento poi, ha dimostrato capacità di decisione e competenza nella difesa del bene comune, nei settori dell’ambiente, dei beni culturali, dei diritti civili, del turismo, dell’energia maturando un’esperienza che sarà senz’altro preziosa per l’Amministrazione della città.

Questo appello nasce perché sentiamo l’urgenza di aprire una fase nuova:

– per una città che non subisca più decisioni opache e calate dall’alto;

– per una città che persegue trasparenza, competenza e rispetto;

– per una città che costruisce il proprio progetto politico insieme ai cittadini;

– per una città che riconosce valore ai suoi beni comuni e li difende come parte della propria identità;

– per una città che guarda ai bisogni sociali e collettivi dei cittadini senza privilegiare nessuna categoria.

Negli ultimi anni la città ha subito decisioni calate dall’alto, scelte urbanistiche estranee ad una programmazione lungimirante, interventi privi della necessaria chiarezza e trasparenza, una gestione del territorio che ha messo a rischio beni comuni, identità storica e qualità della vita. E’ necessaria una nuova programmazione urbanistica generale, che ridisegni la Senigallia del futuro: una città sostenibile e per tutti. I senigalliesi sono stati spettatori passivi di processi che invece li riguardavano profondamente: sanità pubblica, sicurezza, tutela dell’ambiente, mobilità, vivibilità degli spazi collettivi, prevenzione del rischio idrogeologico, cura del patrimonio storico e ambientale.

In pochi anni Senigallia ha subito due devastanti alluvioni e tutti sappiamo che questi eventi meteorologici aumenteranno di frequenza e intensità a causa dei cambiamenti climatici. La città è ancora più a rischio inondazioni poiché il Misa è stato ridotto a canale e rimane ancora irrisolto il problema del Ponte degli Angeli, che continuerà a fare da diga.

Per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e ridare sicurezza a Senigallia vanno subito realizzate le vasche di espansione e laminazione, anche prima della confluenza tra il Misa e il Nevola, va effettuata una manutenzione a monte e va favorita una agricoltura rigenerativa specialmente sui versanti collinari. Queste sono le opere che possono rimettere in sicurezza Senigallia e il suo territorio, non grotteschi e devastanti “ponti a brugola”.

Si è incentivata una politica della casa tutta incentrata sugli affitti estivi, i mini appartamenti, le seconde e terze case. Si è favorita una bolla immobiliare che ha fatto impennare il costo delle abitazioni e che avvantaggia solo la speculazione edilizia e la rendita. Sarà perciò necessario promuovere una politica della casa capace di concretizzare il diritto alla prima casa di giovani e fasce sociali deboli, con risposte prioritarie e puntuali alla necessità di alloggi agevolati per chi a Senigallia vive e lavora.

Non è stata intrapresa alcuna politica economica e di sviluppo che guardi oltre i tre mesi estivi, oltre il lavoro stagionale il più delle volte sottopagato e precario.

Non c’è stato confronto e partecipazione nelle scelte, né condivisione di un progetto di città che possa costruire un futuro sostenibile e giusto sia ambientalmente che socialmente.

Si è continuato a consumare suolo, a privilegiare il cemento rispetto al verde pubblico, mentre centinaia di alberi venivano abbattuti senza un vero progetto di rigenerazione urbana e ambientale.

E’ mancata una politica attenta ai problemi del mondo giovanile. I giovani vanno sostenuti e andrà concretizzato il loro diritto ad avere spazi aggregativi e servizi per l’orientamento alla vita.

Le politiche culturali che per anni hanno caratterizzato la nostra città sono ormai un ricordo. Oggi Senigallia sta perdendo la sua reputazione e si sta qualificando solo per manifestazioni caciarone ed eventi inadeguati.

Andrà effettuata un politica attiva per gli impianti sportivi, che sono stati lasciati ad una triste agonia, vanno riqualificati e posti a servizio delle tante società sportive che operano nella città.

La città ha bisogno di più mobilità sostenibile, di una rete di ciclabili sicura, completamente connessa, e intermodale con il trasporto pubblico, di meno auto e meno inquinamento, più verde e spazi pubblici per tutti.

Vogliamo quindi un Sindaco che sappia rappresentare questa volontà collettiva di rinnovamento, capace di ascoltare, progettare, agire con coraggio e rigore.

Vogliamo un’amministrazione che torni a essere alleata dei cittadini e non distante da loro.

Per tutte queste ragioni, chiediamo a Marco Lion di assumersi la responsabilità di questo percorso e di mettersi al servizio della città come Sindaco. Perché riteniamo che la sua esperienza, il suo metodo e il suo impegno civico incarnino ciò che oggi Senigallia chiede con più forza: cura, partecipazione, visione e coraggio.

E chiamiamo tutte le persone che credono in una Senigallia più giusta, più consapevole e più partecipata a unirsi a questo appello e a sostenerlo con determinazione.

Il Comitato cittadino “Senigallia cambia. Cambia Senigallia.”

Per aderire all’appello:

cambiasenigallia@gmail.com

PRIMO ELENCO SOTTOSCRITTORI IN ORDINE ALFABETICO:

ALFONSI FRANCESCA

ANDERLINI FRANCESCA

ANSELMI BARBARA

APPOLLONI IVANA

APPOLLONI RENATO

APPOLLONI VALENTINO

BACCHIOCCHI ALBERTO

BADIOLI LEONARDO

BARTOLUCCI EMANUELA

BARTOZZI GABRIELE

BELLIGNI MARIELLA

BELLUCCI ELEONORA

BETTINI GIOVANNI

BIANCHINI MARZIA VALERIA

BICCHI LAURA

BIONDI LUCIA

CARDINALI ALBERTA

CASAGRANDE ATTILIO

CASAGRANDE SERRETTI PAOLA

CASAVECCHIA PAOLO

CASCI CECCACCI FRANCESCA

CASSONI CATERINA

CELIDONI LUCA

CEMAK LEONARDO

CERRI SERENA

CHIOSTERGI DONATELLA

CHIOSTERGI ROBERTO

CIONCHI LORETTA

CONTARDI GIOVANNI

CONTI MASSIMO

CONTI TOMMASO

CURZI GIANLUCA

CURZI ROBERTO

DI CAPUA ALBERTO

DI PAOLA ALESSANDRO

DIAMANTINI CLAUDIA

DISCEPOLI ENEA

FABINI FAZIO

FABRI DAVID

FABRIZI RAFFAELLA

FILERI NAUSICAA

FORMICONI PAOLO

FRANCESCHINI MARCO

GENOVALI DANIELE

GENTILI MARIO

GIACOMELLI SIMONE

GIACOMINI GIOVANNI

GIANSANTI ANNA PIA

GIOVANETTI ANITA

GIULIODORO STEFANO

GODI GIORGIO

GRESTA FABIO

GROHMANN LILIANA

LAIN GIULIA

LAVATORI PAOLO

LEONARDI MARTINA

LORENZETTI CECILIA

LOWENTHAL MARCO

MALDONE NADIA

MANCINI ROBERTO

MANCINI ROSARIA

MANNA GIOVANNI

MANONI SILVANA

MARCONI LUCA

MARIANI MARCELLO

MARIELLA MADDALENA

MASSACCI CARMEN

MATTEI PAOLO

MERCOLINI CAROLINA

MONTAGNA NOEMI

MONTESI FRANCESCO

MONTESI LUCIANO

MORI ANNA MARIA

MORICI ROSSANO

MORPURGO REMO

MOSCATELLI CARLO MARIA

NEGRI PAOLO

NESTI MASSIMO

NEVI MARCO

PACI ALLEGRA

PACI DUCCIO

PACI FRANCESCA MICHELA

PAMBIANCHI CLAUDIO

PANCOTTI ALBERTO

PERINI ROSSELLA

PETRILLO PASQUALE

PETROLATI ORIANA

PICCININI GIOVANNI

PIERPAOLI ALESSANDRO

PRINCIPI MARCELLO

PRINCIPI LUCIANO

PUCCI FRANCESCO

ROGNOLI MAURO

ROMAGNOLI PICO

SABBATINI ALESSANDRA

SAGRATI GIORGIO

SALVALAI ARISTIDE

SANTONI GIUSEPPE

SARDELLA SIMEONE

SBAFFI PIERO

SCALONI MARCO

SILVESTRI ARTURO

SILVESTRINI LOREDANA

STARNA ELENA

TINTI GIOVANNI

TOMASSETTI ELIA

VECCHIONI SUSANNA

VENTURA CATIA

VILLANI VIRGINIO