Noleggio auto, officina specializzata a Senigallia: scopri la flotta e i servizi dell’Autofficina Mariotti Un parco auto a noleggio aggiornato e ben controllato unito a un'officina completa: manutenzione ordinaria e straordinaria, elettrauto, impianti satellitari, climatizzazione e molto altro

L’Autofficina Mariotti, situata in Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN), è un punto di riferimento per chi cerca sia un noleggio auto di qualità sia un’officina automobilistica capace, nel territorio delle Marche, di rispondere a ogni tipo di necessità.

La forza dell’Autofficina Mariotti è quella di unire:

– un parco auto a noleggio costantemente aggiornato e controllato direttamente dalla stessa struttura;

– una officina/meccanica qualificata attiva dal 1999 con una solida esperienza nel settore dei veicoli.

Questo duplice servizio la rende particolarmente comoda: se sei cliente dell’officina e hai bisogno di un’auto di cortesia o di sostituzione, oppure se cerchi un veicolo a noleggio per un viaggio o un’esigenza specifica, qui trovi tutto “sotto lo stesso tetto”.

I servizi dell’officina

Ecco un breve elenco dei servizi che l’Autofficina Mariotti offre:

– Manutenzione ordinaria e straordinaria auto.

– Elettrauto specializzato: diagnosi computerizzata, riparazioni impianti elettrici auto.

– Installazione e manutenzione di impianti satellitari su veicoli.

– Impianti di climatizzazione auto: ricarica clima, revisione impianto aria condizionata.

– Auto sostitutive e veicoli di cortesia per i clienti dell’officina.

– Colonnina di ricarica per veicoli elettrici aperta al pubblico durante l’orario di apertura.

Il parco auto a noleggio

Nel sito viene presentato un elenco aggiornato dei veicoli disponibili a noleggio

Ecco i principali modelli (con formule giornaliere):

– Fiat Panda (2022) – 1.2 benzina, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 40 al giorno

– Opel Karl (2019) – 1.0 benzina, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 40 al giorno

– Fiat Panda (2023) – 1.0 ibrido, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 45 al giorno

– Lancia Ypsilon (2022) – 1.0 ibrido, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 45 al giorno

– Citroën C3 (2023) – 1.2 benzina, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 60 al giorno

– Renault Clio (2022) – 1.0 benzina, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 70 al giorno

– Citroën C3 (2016) – 1.5 diesel, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 70 al giorno

– Ford Focus (2016) – 1.5 diesel, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 80 al giorno

– Peugeot 208 (2023) – 1.2 full electric, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 90 al giorno

– Audi A3 Sportback (2021) – 1.0 benzina, 4 porte, 5 posti – € 90 al giorno

– Audi A3 (2021) – 1.0 diesel, cambio automatico, 4 porte, 5 posti – € 90 al giorno

Van /mezzi da 7-9 posti:

– Renault Trafic (2024) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio manuale – € 100 al giorno (ripetuto più volte nel listino)

– Opel Vivaro (2017) – 1.6 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio manuale – € 100 al giorno

– Citroen Jumpy (2025) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio automatico – € 110 al giorno

– Peugeot Expert (2025) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio automatico – € 110 al giorno

– Dacia Jogger (2024) – 1.0 benzina/gpl, 7 posti, cambio manuale – € 90 al giorno

Mezzi premium:

– Audi Q3 (2025) – 2.0 diesel, 5 porte, 5 posti – € 120 al giorno

– Audi Q3 Sportback (2022) – 2.0 diesel, 5 porte, 5 posti – € 120 al giorno

– BMW 218D (2016) – 2.0 diesel, 4 porte, 5 posti – € 100 al giorno

– Jeep Compass (2019) – 2.0 diesel, 5 posti – € 100 al giorno

– Mercedes Classe B (2019) – 2.0 diesel, 4 porte, 5 posti – € 100 al giorno

Perché scegliere l’Autofficina Mariotti

– Flotta controllata internamente: come evidenziato anche da un articolo, le auto a noleggio vengono sottoposte a check-up completi dalla stessa officina, garantendo massima sicurezza e affidabilità.

– Soluzione “tutto in uno”: sia se hai bisogno di un’auto da noleggio, sia se cerchi l’officina per la tua vettura, trovi tutto nello stesso indirizzo.

– Flessibilità nei veicoli: city car, utilitarie, SUV, van 7-9 posti, mezzi premium: per turismo, lavoro, gruppo o famiglia.

– Servizi tecnici specializzati: oltre al semplice noleggio, l’officina offre servizi come climatizzazione, impianti satellitari, elettrauto, diagnosi computerizzata: elementi che rassicurano anche in fase di noleggio

– Mobilità sostenibile: la presenza di veicoli full-electric (es. Peugeot 208 anno 2023) mostrano un’attenzione alla mobilità green.

Informazioni utili

Se stai cercando un noleggio auto a Senigallia oppure un’officina auto affidabile, contatta l’Autofficina Mariotti:

Noleggio

Sede: Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN)

Tel: +39 338 965 8758

Mail: info@automariotti.it

Visita la pagina dedicata al noleggio: www.automariotti.it

Visita la pagina “Chi siamo” per conoscere la storia e la missione dell’officina:

lun-ven: 8–12:30 / 14:30–19

Autofficina

Sede: Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN)

Tel. +39 0717930256 (Autofficina)

Mail: info@automariotti.it

lun-ven: 8–12 / 14:30–18.30