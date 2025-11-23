Logo farmacieFarmacie di turno


Noleggio auto, officina specializzata a Senigallia: scopri la flotta e i servizi dell’Autofficina Mariotti

Un parco auto a noleggio aggiornato e ben controllato unito a un'officina completa: manutenzione ordinaria e straordinaria, elettrauto, impianti satellitari, climatizzazione e molto altro

Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni
Citroen C3 da noleggiare presso Autonoleggio Autofficina Mariotti

L’Autofficina Mariotti, situata in Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN), è un punto di riferimento per chi cerca sia un noleggio auto di qualità sia un’officina automobilistica capace, nel territorio delle Marche, di rispondere a ogni tipo di necessità.

La forza dell’Autofficina Mariotti è quella di unire:

– un parco auto a noleggio costantemente aggiornato e controllato direttamente dalla stessa struttura;
– una officina/meccanica qualificata attiva dal 1999 con una solida esperienza nel settore dei veicoli.

Questo duplice servizio la rende particolarmente comoda: se sei cliente dell’officina e hai bisogno di un’auto di cortesia o di sostituzione, oppure se cerchi un veicolo a noleggio per un viaggio o un’esigenza specifica, qui trovi tutto “sotto lo stesso tetto”.

Van da noleggiare presso Autonoleggio Autofficina MariottiScooter Agility da noleggiare presso Autonoleggio Autofficina Mariotti

I servizi dell’officina

Ecco un breve elenco dei servizi che l’Autofficina Mariotti offre:

– Manutenzione ordinaria e straordinaria auto.
Elettrauto specializzato: diagnosi computerizzata, riparazioni impianti elettrici auto.
– Installazione e manutenzione di impianti satellitari su veicoli.
– Impianti di climatizzazione auto: ricarica clima, revisione impianto aria condizionata.
– Auto sostitutive e veicoli di cortesia per i clienti dell’officina.
– Colonnina di ricarica per veicoli elettrici aperta al pubblico durante l’orario di apertura.

VW Tiguan da noleggiare presso Autonoleggio Autofficina MariottiJeep Compass da noleggiare presso Autonoleggio Autofficina Mariotti

Il parco auto a noleggio

Nel sito viene presentato un elenco aggiornato dei veicoli disponibili a noleggio
Ecco i principali modelli (con formule giornaliere):

– Fiat Panda (2022) – 1.2 benzina, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 40 al giorno
– Opel Karl (2019) – 1.0 benzina, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 40 al giorno
– Fiat Panda (2023) – 1.0 ibrido, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 45 al giorno
– Lancia Ypsilon (2022) – 1.0 ibrido, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 45 al giorno
– Citroën C3 (2023) – 1.2 benzina, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 60 al giorno
– Renault Clio (2022) – 1.0 benzina, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 70 al giorno
– Citroën C3 (2016) – 1.5 diesel, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 70 al giorno
– Ford Focus (2016) – 1.5 diesel, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 80 al giorno
– Peugeot 208 (2023) – 1.2 full electric, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 90 al giorno
– Audi A3 Sportback (2021) – 1.0 benzina, 4 porte, 5 posti – € 90 al giorno
– Audi A3 (2021) – 1.0 diesel, cambio automatico, 4 porte, 5 posti – € 90 al giorno

 Van /mezzi da 7-9 posti:

– Renault Trafic (2024) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio manuale – € 100 al giorno (ripetuto più volte nel listino)
– Opel Vivaro (2017) – 1.6 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio manuale – € 100 al giorno
– Citroen Jumpy (2025) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio automatico – € 110 al giorno
– Peugeot Expert (2025) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio automatico – € 110 al giorno
– Dacia Jogger (2024) – 1.0 benzina/gpl, 7 posti, cambio manuale – € 90 al giorno

Mezzi premium:

– Audi Q3 (2025) – 2.0 diesel, 5 porte, 5 posti – € 120 al giorno
– Audi Q3 Sportback (2022) – 2.0 diesel, 5 porte, 5 posti – € 120 al giorno
– BMW 218D (2016) – 2.0 diesel, 4 porte, 5 posti – € 100 al giorno
– Jeep Compass (2019) – 2.0 diesel, 5 posti – € 100 al giorno
– Mercedes Classe B (2019) – 2.0 diesel, 4 porte, 5 posti – € 100 al giorno

Fiat 500X da noleggiare presso Autonoleggio Autofficina MariottiFiat Panda da noleggiare presso Autonoleggio Autofficina Mariotti

Perché scegliere l’Autofficina Mariotti

– Flotta controllata internamente: come evidenziato anche da un articolo, le auto a noleggio vengono sottoposte a check-up completi dalla stessa officina, garantendo massima sicurezza e affidabilità.
– Soluzione “tutto in uno”: sia se hai bisogno di un’auto da noleggio, sia se cerchi l’officina per la tua vettura, trovi tutto nello stesso indirizzo.
– Flessibilità nei veicoli: city car, utilitarie, SUV, van 7-9 posti, mezzi premium: per turismo, lavoro, gruppo o famiglia.
– Servizi tecnici specializzati: oltre al semplice noleggio, l’officina offre servizi come climatizzazione, impianti satellitari, elettrauto, diagnosi computerizzata: elementi che rassicurano anche in fase di noleggio
– Mobilità sostenibile: la presenza di veicoli full-electric (es. Peugeot 208 anno 2023) mostrano un’attenzione alla mobilità green.

 

Informazioni utili

Se stai cercando un noleggio auto a Senigallia oppure un’officina auto affidabile, contatta l’Autofficina Mariotti:

Noleggio

Sede: Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN)
Tel: +39 338 965 8758
Mail: info@automariotti.it
Visita la pagina dedicata al noleggio: www.automariotti.it
Visita la pagina “Chi siamo” per conoscere la storia e la missione dell’officina:
lun-ven: 8–12:30 / 14:30–19

 

Autofficina

Sede: Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN)
Tel. +39 0717930256 (Autofficina)
Mail: info@automariotti.it
lun-ven: 8–12 / 14:30–18.30

