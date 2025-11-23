Noleggio auto, officina specializzata a Senigallia: scopri la flotta e i servizi dell’Autofficina Mariotti
Un parco auto a noleggio aggiornato e ben controllato unito a un'officina completa: manutenzione ordinaria e straordinaria, elettrauto, impianti satellitari, climatizzazione e molto altro
L’Autofficina Mariotti, situata in Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN), è un punto di riferimento per chi cerca sia un noleggio auto di qualità sia un’officina automobilistica capace, nel territorio delle Marche, di rispondere a ogni tipo di necessità.
La forza dell’Autofficina Mariotti è quella di unire:
– un parco auto a noleggio costantemente aggiornato e controllato direttamente dalla stessa struttura;
– una officina/meccanica qualificata attiva dal 1999 con una solida esperienza nel settore dei veicoli.
Questo duplice servizio la rende particolarmente comoda: se sei cliente dell’officina e hai bisogno di un’auto di cortesia o di sostituzione, oppure se cerchi un veicolo a noleggio per un viaggio o un’esigenza specifica, qui trovi tutto “sotto lo stesso tetto”.
I servizi dell’officina
Ecco un breve elenco dei servizi che l’Autofficina Mariotti offre:
– Manutenzione ordinaria e straordinaria auto.
– Elettrauto specializzato: diagnosi computerizzata, riparazioni impianti elettrici auto.
– Installazione e manutenzione di impianti satellitari su veicoli.
– Impianti di climatizzazione auto: ricarica clima, revisione impianto aria condizionata.
– Auto sostitutive e veicoli di cortesia per i clienti dell’officina.
– Colonnina di ricarica per veicoli elettrici aperta al pubblico durante l’orario di apertura.
Il parco auto a noleggio
Nel sito viene presentato un elenco aggiornato dei veicoli disponibili a noleggio
Ecco i principali modelli (con formule giornaliere):
– Fiat Panda (2022) – 1.2 benzina, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 40 al giorno
– Opel Karl (2019) – 1.0 benzina, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 40 al giorno
– Fiat Panda (2023) – 1.0 ibrido, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 45 al giorno
– Lancia Ypsilon (2022) – 1.0 ibrido, 5 porte, 5 posti (Utilitaria) – € 45 al giorno
– Citroën C3 (2023) – 1.2 benzina, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 60 al giorno
– Renault Clio (2022) – 1.0 benzina, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 70 al giorno
– Citroën C3 (2016) – 1.5 diesel, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 70 al giorno
– Ford Focus (2016) – 1.5 diesel, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 80 al giorno
– Peugeot 208 (2023) – 1.2 full electric, 5 porte, 5 posti (City Car) – € 90 al giorno
– Audi A3 Sportback (2021) – 1.0 benzina, 4 porte, 5 posti – € 90 al giorno
– Audi A3 (2021) – 1.0 diesel, cambio automatico, 4 porte, 5 posti – € 90 al giorno
Van /mezzi da 7-9 posti:
– Renault Trafic (2024) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio manuale – € 100 al giorno (ripetuto più volte nel listino)
– Opel Vivaro (2017) – 1.6 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio manuale – € 100 al giorno
– Citroen Jumpy (2025) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio automatico – € 110 al giorno
– Peugeot Expert (2025) – 2.0 diesel, passo lungo, 9 posti, cambio automatico – € 110 al giorno
– Dacia Jogger (2024) – 1.0 benzina/gpl, 7 posti, cambio manuale – € 90 al giorno
Mezzi premium:
– Audi Q3 (2025) – 2.0 diesel, 5 porte, 5 posti – € 120 al giorno
– Audi Q3 Sportback (2022) – 2.0 diesel, 5 porte, 5 posti – € 120 al giorno
– BMW 218D (2016) – 2.0 diesel, 4 porte, 5 posti – € 100 al giorno
– Jeep Compass (2019) – 2.0 diesel, 5 posti – € 100 al giorno
– Mercedes Classe B (2019) – 2.0 diesel, 4 porte, 5 posti – € 100 al giorno
Perché scegliere l’Autofficina Mariotti
– Flotta controllata internamente: come evidenziato anche da un articolo, le auto a noleggio vengono sottoposte a check-up completi dalla stessa officina, garantendo massima sicurezza e affidabilità.
– Soluzione “tutto in uno”: sia se hai bisogno di un’auto da noleggio, sia se cerchi l’officina per la tua vettura, trovi tutto nello stesso indirizzo.
– Flessibilità nei veicoli: city car, utilitarie, SUV, van 7-9 posti, mezzi premium: per turismo, lavoro, gruppo o famiglia.
– Servizi tecnici specializzati: oltre al semplice noleggio, l’officina offre servizi come climatizzazione, impianti satellitari, elettrauto, diagnosi computerizzata: elementi che rassicurano anche in fase di noleggio
– Mobilità sostenibile: la presenza di veicoli full-electric (es. Peugeot 208 anno 2023) mostrano un’attenzione alla mobilità green.
Informazioni utili
Se stai cercando un noleggio auto a Senigallia oppure un’officina auto affidabile, contatta l’Autofficina Mariotti:
Noleggio
Sede: Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN)
Tel: +39 338 965 8758
Mail: info@automariotti.it
Visita la pagina dedicata al noleggio: www.automariotti.it
Visita la pagina “Chi siamo” per conoscere la storia e la missione dell’officina:
lun-ven: 8–12:30 / 14:30–19
Autofficina
Sede: Via delle Genziane 18, 60019 Senigallia (AN)
Tel. +39 0717930256 (Autofficina)
Mail: info@automariotti.it
lun-ven: 8–12 / 14:30–18.30
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!