Ospedale di Comunità a Senigallia: il plauso di Corrado Canafoglia e Massimo Bello (FdI) "Un risultato straordinario per la città e per la sanità territoriale, in cui abbiamo sempre creduto"

“La decisione assunta martedì scorso dalla Giunta regionale delle Marche, guidata dal Presidente Francesco Acquaroli, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, rappresenta un passaggio di straordinaria importanza per la nostra città e per l’intera rete sanitaria territoriale.

La realizzazione degli Ospedali di Comunità, tra cui quello previsto anche per Senigallia, conferma una visione moderna e concreta della sanità di prossimità, capace di dare risposte adeguate e reali ai bisogni dei cittadini.”

Lo hanno dichiarato, in una nota alla stampa, l’avv. Corrado Canafoglia, consigliere regionale FdI, e l’avv. Massimo Bello, dirigente provinciale FdI.

“L’Ospedale di Comunità per Senigallia, una nuova struttura con 20 posti letto, si inserisce pienamente nel nuovo assetto della rete sanitaria territoriale. Si tratta – hanno aggiunto Bello e Canafoglia – di un risultato che rafforza la capacità del sistema sanitario di essere più vicino, efficiente e orientato alle necessità quotidiane delle persone, con particolare attenzione alle fasce più fragili. In questi ultimi mesi abbiamo profuso un lavoro costante, serio e puntuale. È un percorso che si conclude con una delibera attesa e fondamentale, che consente al nostro territorio di compiere un salto di qualità nelle politiche socio-sanitarie. Fratelli d’Italia di Senigallia ha seguito, promosso e sostenuto questo obiettivo sin dall’inizio, con forza e determinazione.”

“Abbiamo creduto fin da subito – ha detto Bello – nella necessità di portare la Regione a questa decisione strategica per il futuro della nostra città e del nostro comprensorio. Questo traguardo è il frutto portato avanti dal Consigliere Canafoglia e dal sindaco Olivetti, insieme alla giunta Acquaroli. La realizzazione dell’Ospedale di Comunità a Senigallia non è solo un progetto infrastrutturale, ma un investimento concreto nella salute, nella qualità dei servizi e nella centralità della persona. Un risultato straordinario di cui la nostra comunità potrà beneficiare nei prossimi anni.”

da Massimo Bello e Corrado Canafoglia (Fratelli d’Italia)