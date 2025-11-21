Pioggia, neve sopra 300 mt, vento forte, mare mosso: emessa allerta gialla sulle Marche Avviso dalla Protezione Civile per criticità idraulica e vento, valido sabato 20 novembre 2025

La Protezione Civile Regionale, in data 21 novembre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 60/2025 per criticità idraulica e vento forte per tutta la giornata di sabato 22 novembre 2025.

FENOMENI: nella giornata di sabato la formazione di un minimo depressionario, nel basso Adriatico, consentirà l’ingresso di aria fredda nella regione, con precipitazioni diffuse e persistenti, a carattere nevoso al di sopra dei 300 m e intensa ventilazione da nord est lungo la costa, con conseguente stato del mare molto mosso.

Le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere di rovescio, a cominciare dal settore settentrionale ed in veloce espansione al resto della regione. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi nella porzione settentrionale del territorio e saranno più insistenti in quella meridionale.

Mediamente, nelle zone di allerta, i quantitativi saranno moderati,con un incremento costante nel tempo. Anche i quantitativi massimi saranno moderati e verranno raggiunti a fine periodo. Oltre i 600 m i fenomeni saranno a carattere nevoso, mentre fra 300m-600m fino alla mattinata saranno a carattere di precipitazione liquida o di acqua misto neve per diventare nevosi a fine mattinata. Complessivamente gli accumuli saranno moderati oltre i 600 m e deboli, localmente moderati, fra 300 m e 600 m.

I venti saranno insistenti da nord est già dalle prime ore della giornata lungo il litorale centro settentrionale, con raffiche fino a burrasca, con un’attenuazione dalla seconda parte del pomeriggio. Lungo la costa centro meridionale la maggiore intensità si avrà dalla tarda mattinata e le raffiche raggiungeranno il grado di vento forte o burrasca nel pomeriggio.

Lo stato del mare, contestualmente, sarà molto mosso, agitato nella parte centro settentrionale della regione, con estese mareggiate lungo le coste esposte.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).